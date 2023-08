Zabrzanka Alicja Gruszka – Preeliminacje Polska Miss 2023 – Głosuj!

Rozgorzała rywalizacja w ramach ogólnopolskiego konkursu piękności „Polska Miss”! Jest to konkurs z tradycjami, bazujący na wcześniejszych, regionalnych edycjach. Wsparcie renomowanych partnerów, agencji modelek, fotografów, choreografów oraz twórców mody pozwoliło na rozrost tego wydarzenia do rangi krajowej. W tym roku na podium chce stanąć wyjątkowa kandydatka – 23-letnia Alicja Gruszka z Zabrza. Jej sukces zależy również od nas!

Planując swój udział w głosowaniu, pamiętajmy o terminach:

Rozpoczęcie głosowania: 20/08 o godzinie 20:00

Zakończenie: 25/08 o godzinie 20:00

Wyniki kwalifikacji z grupy: 26/08 o godzinie 12:00

Sposoby głosowania:

Facebook: Poprzez lajkowanie zdjęcia Alicji i/lub jego udostępnienie. Nie zapomnij również polubić oficjalny profil konkursu Polska Miss.

Każde polubienie zdobywa 0,5 pkt, zaś udostępnienie 1 pkt.

Zdjęcia są umieszczone w albumie „PREELIMINACJE – GRUPA AG – POLSKA MISS 2023”. Instagram: Polub zdjęcie Alicji i upewnij się, że obserwujesz profile @gregartpl_agency oraz @polska_miss.

Każde polubienie to 0,75 pkt.

Oznaczone hasztagami: #preeliminacje, #polskamiss, #misspoland, #głosowanie, #jurypolskamiss. SMS Premium: Wysyłając SMS na wybrany numer z tekstem MMP.AG. oraz numerem Alicji.

Dostępne są różne wartości punktowe w zależności od wybranego numeru i kosztów. Wirtualny bilet: Głosowanie przez zakup wirtualnego biletu na portalu evenea.pl. Dostępne różne wartości punktowe.

Ostatecznie, to najwięcej punktów decyduje o tym, kto przechodzi do półfinału „Polska Miss 2023”. Mimo wszystko zwyciężczyni musi uczestniczyć w ćwierćfinale. Pozostałe kandydatki do ćwierćfinału wybierane są przez jury.

Zapraszam wszystkich do wsparcia naszej lokalnej gwiazdy, Alicji Gruszki z Zabrza! Niech ten rok stanie się rokiem najpiękniejszej Polki – Alicji. Głosujcie i pomóżcie jej zdobyć koronę w 2023 roku!