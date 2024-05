Zabrzańska Arena: Prace nad IV Trybuną w pełnym rozkwicie

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:20 pm• Ważne w mieście

Budowa czwartej trybuny Areny Zabrze, znanej również jako Trybuna Zachodnia, szybko posuwa się naprzód. Konstrukcja jest niemal gotowa – osiągnięto 99% zaawansowania. Planowane zakończenie prac konstrukcyjnych przewidziano na czerwiec, co otworzy drogę do kolejnych etapów projektu, takich jak montaż krzesełek, dachu i ścianek działowych.

Kolejne Kroki

Przetarg na roboty wykończeniowe wygrał dotychczasowy wykonawca, Mostostal Zabrze GPBP. Po zakończeniu konstrukcji ruszą prace wykończeniowe, obejmujące projekt i montaż elementów wyposażenia. W ramach projektu, w nowej części stadionu znajdą się szatnie z kompleksem odnowy biologicznej, siedziba Muzeum Sportu Zabrzańskiego, Klub Biznesu z restauracją oraz loże biznesowe i pomieszczenia biurowe. Planowane jest również powiększenie liczby miejsc na stadionie z 24 500 do około 32 000.

Rola Wykonawcy

Mostostal Zabrze GPBP, który ma bogate doświadczenie w realizacji takich projektów, odpowiada za pierwszy etap przebudowy stadionu oraz budowę ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w trybunie południowej. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na maj 2025 roku, co znacząco wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej Zabrza.

Podsumowanie

Budowa czwartej trybuny Areny Zabrze to kluczowy projekt dla miasta, który zwiększy jego atrakcyjność i możliwości organizacyjne. Inwestycja nie tylko poprawi infrastrukturę sportową, ale także przyczyni się do wzrostu liczby miejsc na stadionie, co umożliwi organizację większych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Zakończenie prac planowane na maj 2025 roku zwiastuje nowe możliwości dla miasta i jego mieszkańców.

źródło: UM Zabrze

