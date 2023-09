Zabrzański szachista Jakub Seemann zdobywcą złota na Mistrzostwach Europy U-16

Młody talent z Zabrza, Jakub Seemann, uczący się w III Liceum Ogólnokształcącym i reprezentujący barwy klubu Szach Mat Zabrze, zdobył prestiżowe pierwsze miejsce w Mistrzostwach Europy w szachach klasycznych w kategorii do lat 16. Te ważne zawody miały miejsce we wrześniu w rumuńskiej Mamaji. W rywalizacji, w której uczestniczył Jakub, rywalizowało ze sobą 91 zawodników z różnych zakątków Europy. Po zdobyciu tytułu Wicemistrza Świata w kategorii do lat 14 rok wcześniej, Jakub nie spoczął na laurach i potwierdził swoją klasę w starszej kategorii. Gratulacje dla naszego Mistrza Europy!

Zabrze ma bogatą tradycję szachową, sięgającą ponad 70 lat wstecz. To właśnie wtedy, przy Górniku Zabrze, narodziła się sekcja szachowa, która z biegiem lat zdobywała laury w wielu turniejach. Reprezentanci Zabrza, zarówno na poziomie wojewódzkim, krajowym, jak i międzynarodowym, wywodzili się z klubów takich jak Sekcja Górnika Zabrze, Centrum Zabrze czy MOSiR Budosak Zabrze, który przejął tradycje Górnika Zabrze, oraz Klubu Mat Grzybowice, obecnie znany jako Szach Mat Zabrze.

Klub Szach Mat Zabrze, pod kierownictwem Katarzyny Krajewskiej, niedawno przeniósł się do nowej siedziby. Miejsce to, dawne kino „Energetyk” przy ul. Wolności, stanowi teraz dom dla młodych szachistów, położony między Sztolnią Królowa Luiza a Elektrociepłownią Zabrze. Nowa lokalizacja i lepsze warunki przyczyniły się do rozszerzenia zakresu oferowanych zajęć.

Osiągnięcia uczniów klubu Szach Mat Zabrze dowodzą, że szkolenie młodych talentów w Zabrzu odbywa się na najwyższym, międzynarodowym poziomie.