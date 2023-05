Zabrze dołącza do globalnej inicjatywy Bundesligi: Zrewitalizowane boisko dzięki wsparciu Lukasa Podolskiego

Zabrzańskie boisko przy ulicy Gdańskiej 40D zostało trwale uwiecznione na mapie Niemieckiej Bundesligi. To rezultat ambitnego projektu revitalizacji, znanego jako Bundesliga Common Ground, który z powodzeniem wprowadził podobne przedsięwzięcia w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, Meksyku i Niemczech. Wczoraj Zabrze jako pierwsze miasto w Polsce dołączyło do tej prestiżowej inicjatywy.

Podczas uroczystego otwarcia nowej infrastruktury sportowej nie mogło zabraknąć piłkarzy Górnika Zabrze, z Lukasem Podolskim na czele. To właśnie za sprawą byłego mistrza świata, The Common Ground zainteresowało się naszym miastem. Podczas wydarzenia, Podolski, będący gwiazdą Bundesligi, nie krył swojego zadowolenia: „Przyznam, że miałem swój wkład w wybór lokalizacji. Jako piłkarz Bundesligi, po prostu powiedziałem, że to musi być Zabrze. Cieszę się niezmiernie, że powstają takie miejsca. Sam zaczynałem grać w dużo gorszych warunkach, na ulicy”, wyznał.

Były mistrz świata podkreślił również, jak ważne jest tworzenie niezbędnej infrastruktury dla dzieci i młodzieży. Dzięki inwestycji, najmłodsi mieszkańcy Zabrza zyskali kolejne boisko, na którym będą mogli doskonalić swoje umiejętności piłkarskie. W ramach tego projektu powstał również wyjątkowy mural.

Na uroczystym otwarciu boiska przy ulicy Gdańskiej, uczestnicy mogli skorzystać z licznych atrakcji, takich jak animacje, konkursy, gadżety, autografy oraz rozgrywki na konsoli, które pozwoliły im poczuć atmosferę towarzyszącą meczom Bundesligi. Na nowym obiekcie odbył się również mini-turniej, w którym wzięła udział młodzież z Akademii Górnika Zabrze. Zwyciężyła drużyna Łukasza Piszczka z Goczałkowic, będąca partnerem Borussii Dortmund. Dziewczęta z Kobiecego Klubu Sportowego Górnik Zabrze broniły zaszczytnego tytułu honorowego reprezentanta Zabrza i również odniosły zwycięstwo.

Bundesliga Common Ground to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest promowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. Realizuje ona swoje założenie przez budowę i modernizację boisk piłkarskich. Partnerem tego ambitnego przedsięwzięcia w naszym mieście była Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

źródło: UM Zabrze