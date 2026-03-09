Zabrze: Kierowali mimo zakazów. Policja zatrzymała dwóch nieodpowiedzialnych kierujących

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:02 pm• Ważne w mieście

Policjanci z zabrzańskiej drogówki zatrzymali dwóch kierujących, którzy zignorowali obowiązujące przepisy i prowadzili pojazdy mimo zakazu lub cofniętych uprawnień. Do zdarzeń doszło w niedzielę na ulicach Wolności i Brysza. Teraz oboje odpowiedzą przed sądem, a konsekwencje ich nieodpowiedzialnego zachowania mogą być bardzo poważne.

Kontrola drogowa na ulicy Wolności

Pierwsze z zatrzymań miało miejsce tuż po północy na ulicy Wolności w Zabrzu. Patrol drogówki zatrzymał do rutynowej kontroli samochód marki Renault. Za kierownicą siedziała 39-letnia kobieta.

Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach okazało się, że kobieta nie powinna w ogóle prowadzić pojazdu. Wcześniej został wobec niej orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany przez sąd w Rudzie Śląskiej.

Złamanie sądowego zakazu to przestępstwo

Mimo obowiązującego zakazu 39-latka zdecydowała się wsiąść za kierownicę. Takie zachowanie stanowi przestępstwo i jest traktowane bardzo poważnie przez wymiar sprawiedliwości. W związku z ujawnionym naruszeniem kobieta nie mogła kontynuować dalszej jazdy, a jej sprawa trafi teraz do sądu.

Kolejne zatrzymanie na ulicy Brysza

Do drugiego zdarzenia doszło zaledwie dwie godziny później. Tym razem policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Fiat na ulicy Brysza.

Za kierownicą pojazdu siedział 24-letni mężczyzna. Podczas sprawdzenia jego danych funkcjonariusze ustalili, że kierujący posiada cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Decyzję w tej sprawie wydał prezydent Zabrza.

Młody kierowca popełnił przestępstwo

Mimo wydanej decyzji administracyjnej 24-latek zdecydował się prowadzić samochód. Tym samym popełnił przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień. Podobnie jak w pierwszym przypadku, kierujący nie mógł kontynuować dalszej jazdy.

Sprawa mężczyzny również zostanie skierowana do sądu, gdzie zapadnie decyzja o ewentualnej karze.

Surowe konsekwencje za ignorowanie zakazów

Policja przypomina, że lekceważenie decyzji sądów oraz organów administracji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Jakie kary grożą kierowcom?

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku prowadzenia pojazdu mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień kierowca może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności lub karą do 2 lat więzienia.

Takie sankcje mają na celu nie tylko ukaranie sprawców, ale także zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Policja apeluje o rozsądek na drogach

Funkcjonariusze podkreślają, że osoby, które ignorują zakazy i decyzje o cofnięciu uprawnień, stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Przepisy wprowadzane są po to, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach i eliminować z ruchu osoby, które łamią prawo.

Dlatego policjanci apelują do kierowców o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz respektowanie decyzji sądów i organów administracyjnych. Każde naruszenie w tym zakresie prędzej czy później zostanie wykryte, a konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe.

Źródło: Policja Zabrze

