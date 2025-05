Zabrze stawia na przedsiębiorczość – list intencyjny z Śląskim Funduszem Rozwoju podpisany

Miasto Zabrze wzmacnia swoje zaangażowanie w rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Podpisany właśnie list intencyjny z Śląskim Funduszem Rozwoju otwiera nowy rozdział współpracy na rzecz wsparcia mikro, małych i średnich firm. Celem porozumienia jest tworzenie dobrego klimatu dla biznesu, innowacji i wzrostu konkurencyjności regionu.

Miasto Zabrze nieprzerwanie rozwija strategie wspierające rozwój lokalnej gospodarki. W ramach tych działań 20 maja 2025 roku podpisano list intencyjny pomiędzy Prezydent Miasta Zabrze Agnieszką Rupniewską a Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju Moniką Plutą. Dokument ten ma na celu stworzenie fundamentów do wspólnych działań, których efektem będzie wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Zabrzu.

Jak zaznacza Prezydent Zabrza Agnieszka Rupniewska:

– Chcę, by w naszym mieście było jak najwięcej możliwości dla przedsiębiorców. Zabrze będzie się rozwijało wtedy, gdy pozwoli na to swoim przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy muszą czuć się u nas dobrze. Robimy wszystko, by wokół biznesu tworzyć dobry klimat.