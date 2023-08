Zabrze Summer Festival 13.08.2023. Jamal, Mezo, Verba, Farb, Sumptuastic

Pogoda przez kilka ostatnich dni nie rozpieszczała. Mocno wiało, sporo padało, a do tego było przeważnie pochmurnie. Na szczęście to się zmieni! W weekend znowu wyjrzy słońce, znowu będzie gorąco – jak na lato przystało. I jak na Zabrze Summer Festival przystało! Przed nami bowiem drugi koncert w ramach tego wydarzenia, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Zabrza oraz okolicznych miejscowości. Fani polskiej muzyki spotkają się tym razem w niedzielę (13 sierpnia), standardowo pod sceną zlokalizowaną na parkingu CH Platan.

13 sierpnia 2023 roku z pewnością nie będzie pechowym dniem dla mieszkańców Zabrza i okolic. Po pierwsze, pogoda znacząco się poprawi. Prognozy wskazują, że wróci prawdziwe lato. Temperatura na słupkach wskaże nawet 29 stopni. Po drugie, o godzinie 16:00 rozpocznie się drugi koncert w ramach Zabrze Summer Festival 2023. Pierwszy na scenie zamelduje się zespół Jamal, tworzący muzykę z pogranicza reggae, dancehall oraz muzyki niezależnej (choć początkowo zespół tworzył również w gatunku hip-hop). Pierwszy album grupa wydała w 2005 roku pt. „Rewolucje„, za który nominowana została do nagrody Fryderyka. Aktualnie zespół ma na koncie pięć albumów, a ostatni wydany został w 2019 roku („Czarny motyl„). Natomiast krążek pt. „Miłość” uzyskał status złotej płyty. Najbardziej znanym kawałkiem Jamala jest niewątpliwie utwór pt. „Policeman„.

W tym samym roku, co Jamal, powstała także grupa Farba (1999). Ogromną sławę zespołowi przyniósł utwór „Chcę tu zostać„, który dotychczas został wyświetlony na platformie YouTube ponad 58 mln razy! Fanom przypadły do gustu także takie kawałki, jak „A jeśli to nieprawda?”, „Daleko” czy „Nie warte nic„. Farba wystąpiła m.in. na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a dwa jej utwory znalazły się na ścieżce dźwiękowej do filmu „Świnki” w reżyserii Roberta Glińskiego.

Trzecim zespołem, który zaprezentuje się na zabrzańskiej scenie będzie Verba, który słynie z łączenia różnych styli muzycznych, od house, elektro i jungle, aż po pop. Verba ma na swoim koncie Superjedynkę za utwór „Mogliśmy„. Niemniej znane utwory zespołu to m.in. „Młode Wilki„, „Nie łam mi serca” czy „Głupia miłość„. Kolejną gwiazdą drugiego koncertu w ramach Zabrze Summer Festival 2023 będzie zespół Sumptuastic. Grupa ma na koncie sześć albumów. Ten pt. „Bez ciemności nie ma słów” zyskał status złotej płyty. Listy przebojów podbijały takie utwory, jak m.in. „Kołysanka„, „Za jeden uśmiech Twój„, „Bo mam Ciebie” czy „Niebo bez Ciebie„. Grupa wystąpiła dwukrotnie na Sopot Festival, w 2006 i 2007 roku.

Ostatni artysta, który wystąpi w niedzielę na scenie zlokalizowanej na parkingu CH Platan, jest laureatem takich nagród, jak Eska Music, Viva Comet oraz Superjedynki, a dodatkowo był także nominowany m.in. do Fryderyka. Dwa jego utwory – „Sacrum” (z gościnnym występem Kasi Wilk) oraz „Ważne” (z Kasią Wilk i Tabb) – okupowały pierwsze miejsca na Popliście radia RMF FM. Inne znane utwory artysty, które lokowały się na wysokich lokatach list przebojów to m.in. „Żeby nie było„, „Aniele” (oba z Liberem), „Zemsta” czy „Kryzys„. Mezo wydał dotychczas dziewięć krążków, ale wkrótce – z okazji 20-lecia jego działalności – światło dzienne ujrzy kolejny, dziesiąty. Na albumie znajdą się jego najlepsze kawałki z minionych lat, jak również dwa nowe kawałki. Do jednego z nich – pt. „Jakie dziś masz plany” – pięć miesięcy temu opublikowany został na YouTubie teledysk. Na ten moment obejrzało go już blisko 6 mln osób, a utwór zbiera pochlebne recenzje.

Taki zestaw artystów gwarantuje niezwykle udaną zabawę podczas drugiego koncertu Zabrze Summer Festival 2023. Kolejne odbędą się już 25 sierpnia (Kubańczyk, Smolasty oraz B.R.O – Next Level) oraz 26 sierpnia (Prisoners Show, Bueno Clinic, Michał Lazar).

Oprócz występów czołowych, polskich artystów estradowych, festiwal zapewni wiele innych atrakcji, w tym m.in. występy lokalnych zespołów muzycznych, konkursy, miasteczko rozrywki z dmuchańcami oraz punkty gastronomiczne. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorami Zabrze Summer Festival są Imprezowy Kartel oraz CH Platan.

~źródło: informacja prasowa