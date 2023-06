Zabrze Summer Festival 2023 – Jamal, Mezo, Verba, Farba, Sumptuastic

Zachęcamy do dołączenia do nas na jednym z najgorętszych wydarzeń lata – „Zabrze Summer Festival 2023”! W dniu 14 lipca, centrum handlowe Platan w Zabrzu przekształci się w pulsujące serce muzyki Disco-Polo, gromadząc wszystkich fanów tego gatunku. Nasze miasto Zabrze przygotowuje się do przyjęcia słynnych gwiazd sceny Disco-Polo. Ten wyjątkowy festiwal, zatytułowany „DENS ma sens!”, […]