Zabrze świętuje 40 lat od pierwszego przeszczepu serca w Polsce. Hołd dla prof. Zbigniewa Religi i pionierów transplantologii

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:43 pm• Ważne w mieście

Czterdzieści lat temu, w 1985 roku, w Zabrzu dokonano pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca. Operacja pod kierunkiem prof. Zbigniewa Religi przeszła do historii światowej medycyny i na zawsze zmieniła oblicze polskiej transplantologii. W 2025 roku Zabrze uroczyście świętuje jubileusz tego przełomowego wydarzenia – poprzez cykl spotkań, debat i uroczystości poświęconych dziedzictwu wybitnego lekarza i jego zespołu.

40 lat od wydarzenia, które zmieniło historię medycyny

W listopadzie 1985 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokonano przełomu, o którym mówiła cała Polska i świat. Zespół kierowany przez prof. Zbigniewa Religę przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w naszym kraju, zapisując tym samym Zabrze w historii światowej kardiochirurgii.

Ten dzień – 5 listopada 1985 roku – stał się symbolem odwagi, naukowego postępu i wiary w ludzkie możliwości. Przełomowa operacja nie tylko uratowała życie pacjentowi, ale otworzyła zupełnie nowy rozdział w dziejach polskiej medycyny.

Dziś, cztery dekady później, Zabrze świętuje tę rocznicę, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju transplantologii – od lekarzy, pielęgniarek i naukowców po pilotów biorących udział w legendarnej „Akcji Serce”.

Cykl wydarzeń rocznicowych w Zabrzu

Z okazji jubileuszu przygotowano szereg wydarzeń edukacyjnych i upamiętniających, które odbędą się w dniach 3 i 5 listopada 2025 roku.

🎓 3 listopada – Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Tego dnia głównym adresatem wydarzeń będzie młodzież. Organizatorzy postawili na edukację i refleksję nad ideą dawstwa organów – wartości, o którą prof. Religa walczył przez całe życie.

W programie:

10:00 – interaktywna lekcja poświęcona postaci prof. Zbigniewa Religi i historii polskiej transplantologii;

10:00 – debata oksfordzka pod hasłem „Każdy powinien być potencjalnym dawcą narządów po śmierci?”, w której udział wezmą uczniowie zabrzańskich szkół;

12:15 – projekcja filmu „Bogowie”, przedstawiającego dramatyczne kulisy pierwszego przeszczepu serca i portret charyzmatycznego chirurga.

Celem tych wydarzeń jest nie tylko przypomnienie roli prof. Religi, ale też zachęcenie młodych ludzi do rozmowy o etyce, empatii i odwadze w służbie drugiemu człowiekowi.

🏛️ 5 listopada – Urząd Miejski i Skwer Dawców Drugiego Życia

Drugi dzień obchodów będzie miał charakter uroczysty i symboliczny.

10:00–11:30 – debata „Dziedzictwo prof. Religi” w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. prof. Religi 1). W dyskusji wezmą udział lekarze, naukowcy i piloci uczestniczący w historycznej „Akcji Serce”, którzy podzielą się wspomnieniami i refleksjami nad rozwojem transplantologii w Polsce.

12:00 – uroczyste otwarcie Skweru Dawców Drugiego Życia przy ul. Piastowskiej – nowego miejsca pamięci poświęconego wszystkim dawcom organów, którzy dali innym szansę na drugie życie.

Nowy skwer ma być nie tylko symbolem wdzięczności wobec dawców i ich rodzin, ale także przestrzenią refleksji i edukacji o idei przeszczepów.

Dziedzictwo prof. Zbigniewa Religi

Profesor Zbigniew Religa był postacią wybitną i bezkompromisową. Uczony, wizjoner, nauczyciel i lekarz, który potrafił łączyć naukę z humanizmem. To dzięki jego determinacji i pracy powstało w Zabrzu miejsce, które do dziś pozostaje symbolem nadziei i medycznego postępu – Śląskie Centrum Chorób Serca.

To właśnie tutaj Religa wraz ze swoim zespołem przeprowadził szereg pionierskich zabiegów, w tym przeszczepy serca, płuc oraz nowatorskie operacje kardiochirurgiczne. Jego działalność sprawiła, że Zabrze stało się stolicą polskiej transplantologii.

Dziś, czterdzieści lat po tym przełomie, uczniowie i współpracownicy profesora kontynuują jego misję – nie tylko rozwijając medycynę, ale też promując ideę dawstwa organów i szacunku do życia.

„Akcja Serce” – odwaga i poświęcenie w służbie życia

Nie sposób wspominać prof. Religi bez przywołania „Akcji Serce” – programu, w ramach którego polscy lekarze i piloci wojskowi transportowali organy do przeszczepów na terenie całego kraju.

Loty odbywały się w trudnych warunkach, często w nocy i przy złej pogodzie. To dzięki ich odwadze i poświęceniu setki pacjentów otrzymały szansę na życie.

Podczas tegorocznych obchodów w Zabrzu obecni będą także uczestnicy tych historycznych misji – piloci, lekarze i koordynatorzy akcji, którzy wspólnie przypomną, jak wyglądały początki transplantologii w Polsce.

Zabrze – miasto, które bije sercem polskiej medycyny

Dzięki takim postaciom jak prof. Religa, prof. Marian Zembala czy prof. Andrzej Bochenek, Zabrze od dekad jest jednym z najważniejszych ośrodków kardiochirurgicznych w Europie.

Śląskie Centrum Chorób Serca nie tylko kontynuuje tradycję pionierskich operacji, ale także prowadzi innowacyjne badania nad nowymi technologiami leczenia serca i płuc. To właśnie tutaj każdego roku wykonuje się dziesiątki przeszczepów i ratuje życie pacjentów z całego kraju.

Obchody 40-lecia pierwszego przeszczepu serca to więc nie tylko wspomnienie sukcesu z przeszłości, ale też święto współczesnej medycyny i ludzi, którzy codziennie kontynuują dzieło Religi.

📅 Najważniejsze wydarzenia rocznicowe:

3 listopada 2025 r. – Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

5 listopada 2025 r. – Urząd Miejski w Zabrzu i Skwer Dawców Drugiego Życia

🩺 Organizatorzy: Miasto Zabrze, Śląskie Centrum Chorób Serca, instytucje edukacyjne i medyczne

Zabrze – tu serce medycyny bije już od 40 lat.

źródło: UM Zabrze

Visited 5 times, 5 visit(s) today