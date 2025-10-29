Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:22 pm• Ciekawostki

Ulica Józefa Chojnickiego to jedna z lokalnych ulic w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), z zabudową mieszkalną i usługową, typową dla tej części miasta. Adresy przy tej ulicy pojawiają się w rejestrach firm oraz wspólnot mieszkaniowych, co potwierdza aktywne użytkowanie nieruchomości i dostęp do podstawowej infrastruktury. Dzięki temu ul. Chojnickiego jest dobrym punktem orientacyjnym dla mieszkańców i przedsiębiorców poszukujących spokojnej lokalizacji z szybkim dojazdem do centrum i sąsiednich rejonów Zabrza.

Lokalizacja i otoczenie

„Zabrze ul Chojnickiego” zlokalizujesz w granicach administracyjnych miasta, w województwie śląskim. Wyszukiwarki ulic i mapy miejskie wskazują tę ulicę w obrębie kodu 41-800, co ułatwia dopasowanie adresu do strefy doręczeń i planowania trasy. Mapowe serwisy miejskie potwierdzają jej przebieg i osadzenie w siatce drogowej, a także umożliwiają sprawdzenie działek i numeracji porządkowej w sąsiedztwie. Dla osób planujących wizytę lub przeprowadzkę to przydatne narzędzia do szybkiej weryfikacji okolicy.

Funkcje i zabudowa ulicy

Charakter zabudowy przy ul. Chojnickiego tworzą głównie budynki mieszkalne, wspólnoty mieszkaniowe i drobne punkty usługowe. W oficjalnych wykazach figurują m.in. wspólnoty pod numerami 13A i 13B, a w ewidencjach działalności gospodarczej pojawiają się drobne usługi, jak zakład fryzjerski. To wskazuje na spokojny, „sąsiedzki” profil ulicy – wystarczająco kameralny do codziennego życia, a jednocześnie z dostępem do podstawowych usług w zasięgu krótkiego spaceru.

Dojazd i komunikacja

Dojazd do ul. Józefa Chojnickiego jest intuicyjny, ponieważ ulica widnieje w popularnych serwisach mapowych i planach miast. Kierowcy mogą skorzystać z nawigacji, która rozpoznaje numerację porządkową (np. 13C), co ułatwia dotarcie „pod drzwi”. Planowanie dojścia pieszego lub przejazdu rowerem również jest proste dzięki interaktywnym podglądom ulic i sąsiednich przecznic w narzędziach mapowych. W praktyce wystarczy wpisać w nawigacji „Zabrze, ul. Józefa Chojnickiego” albo konkretny numer budynku, by otrzymać precyzyjną trasę.

Dla kogo ta lokalizacja będzie dobra

Jeśli szukasz adresu do korespondencji, spokojnego miejsca do zamieszkania lub punktu startowego dla drobnej działalności usługowej, „zabrze ul chojnickiego” sprawdzi się jako adres z jasną identyfikacją w systemach pocztowych i mapowych. Obecność wspólnot mieszkaniowych i firm z rejestrów CEIDG przekłada się na przewidywalną infrastrukturę i możliwość korzystania z lokalnych usług. To także przydatny punkt odniesienia, kiedy w ogłoszeniach nieruchomości szukasz mieszkań w Zabrzu z dobrą komunikacją i pełną identyfikacją adresową.

Dane teleadresowe

Pełna nazwa: Ulica Józefa Chojnickiego

Miejscowość: Zabrze

Kod pocztowy: 41-800

Gmina / powiat / województwo: Zabrze / Zabrze / śląskie

Visited 1 times, 1 visit(s) today