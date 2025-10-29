Zabrze, ul. Józefa Rostka 1 Hurtownia Elektrotechniczna ELEKTRA

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:16 pm• Ciekawostki

Szukasz sprawdzonej hurtowni elektrycznej w Zabrzu? Adres „Zabrze, Rostka 1” od lat kojarzy się z miejscem, gdzie profesjonaliści i klienci indywidualni kupują aparaturę, osprzęt i materiały elektryczne renomowanych producentów. Hurtownia Elektrotechniczna ELEKTRA łączy wygodny dojazd, szeroką ofertę i fachowe doradztwo, dzięki czemu adres ten stał się punktem orientacyjnym dla instalatorów z całego regionu.

Lokalizacja i charakter miejsca

Rostka 1 w Zabrzu to adres rozpoznawalny przede wszystkim dzięki obecności hurtowni ELEKTRA — firmy wyspecjalizowanej w sprzedaży artykułów elektrotechnicznych. Obiekt zlokalizowany jest w rejonie dobrze skomunikowanym z innymi dzielnicami miasta oraz sąsiednimi miejscowościami aglomeracji śląskiej, co ułatwia szybkie zakupy „po drodze” do zlecenia lub na koniec dnia pracy. Bliskość głównych tras i możliwość wygodnego parkowania sprawiają, że „Zabrze Rostka 1” trafia na listę częstych przystanków ekip instalacyjnych oraz klientów indywidualnych, którzy cenią dostępność towaru od ręki i pomoc sprzedawców znających branżę.

Oferta i specjalizacja

ELEKTRA przy Rostka 1 prowadzi sprzedaż szerokiego asortymentu dla elektrotechniki: od aparatów zabezpieczających i osprzętu instalacyjnego, przez przewody, źródła światła i automatyczne łączniki, po elementy ogrzewania, wentylacji czy systemy prowadzenia kabli. W jednym miejscu można skompletować zarówno podstawowe materiały do mieszkania czy domu, jak i rozwiązania do obiektów przemysłowych. Atutem jest dobór produktów producentów, którzy mają stabilną pozycję rynkową i zaplecze serwisowe. Dzięki temu zakupy w „Zabrze Rostka 1” pozwalają nie tylko zamknąć bieżące zlecenie, ale i zaplanować kolejne etapy modernizacji instalacji bez ryzyka braku kompatybilności czy przerw w dostępności asortymentu. Dla wykonawców liczy się też sprawność obsługi — szybkie wydania, kompletacja zamówień oraz doradztwo przy doborze aparatów, przekrojów przewodów czy parametrów zabezpieczeń.

Dojazd i praktyczne wskazówki

Adres „Rostka 1, 41-800 Zabrze” łatwo wprowadzić do nawigacji, a okolica jest rozpoznawalna na mapach cyfrowych, co minimalizuje ryzyko błądzenia w gęstej siatce śródmiejskich ulic. Planując zakupy hurtowe lub odbiór większych zamówień, warto przewidzieć miejsce do krótkiego postoju i załadunku. Jeśli przyjeżdżasz z kierunku Gliwic, Rudy Śląskiej czy Bytomia, skorzystasz z prostych połączeń drogowych, które pozwalają szybko dotrzeć do części śródmiejskiej Zabrza. Klienci indywidualni doceniają, że na miejscu można omówić detale instalacji i wrócić do domu z kompletem komponentów, bez konieczności wizyty w kilku punktach.

Obsługa klientów i standard współpracy

ELEKTRA buduje rozpoznawalność właśnie dzięki sprawnej obsłudze i partnerskiemu podejściu do wykonawców. Personel pomaga w doborze kompatybilnych elementów, proponuje praktyczne zamienniki oraz podpowiada rozwiązania zgodne z aktualnymi normami i dobrymi praktykami branżowymi. Dzięki temu adres „Zabrze Rostka 1” uchodzi za miejsce, gdzie można realnie skrócić czas kompletacji materiałów, co przekłada się na terminowość realizacji inwestycji i satysfakcję końcowych użytkowników. Warto mieć przy sobie listę pozycji lub numer zamówienia, aby przyspieszyć obsługę, a w przypadku większych dostaw — wcześniej skontaktować się telefonicznie i potwierdzić dostępność.

Dane teleadresowe

Pełna nazwa: Hurtownia Elektrotechniczna ELEKTRA, Bieniek spółka jawna

Adres: ul. Józefa Rostka 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 509 923 709

