Zabrze, Wyciska 1 – adres, pod którym tradycja spotyka się z gościnnością. Jeśli szukasz miejsca na smaczny obiad, rodzinne przyjęcie albo nocleg w spokojnej części miasta, ten adres warto zapamiętać.

Pełna nazwa: Valdi Classic – restauracja, dom przyjęć i pokoje gościnne

Co znajdziesz pod adresem Wyciska 1 w Zabrzu

Valdi Classic to kameralny kompleks gastronomiczno-noclegowy mieszczący się przy ulicy Jerzego Wyciska 1. W jednym miejscu połączono tu restaurację z klasycznym, śląskim sznytem, dom przyjęć do organizacji uroczystości i część noclegową – praktyczną zarówno dla gości imprez, jak i osób w podróży służbowej. Obiekt działa całorocznie i jest znany z domowej atmosfery, dopracowanego menu oraz elastycznego podejścia do potrzeb gości, co czyni go rozpoznawalnym punktem na mapie gastronomicznej Zabrza. Dzięki wygodnej lokalizacji łatwo tu dojechać z głównych arterii miasta, a spokojne otoczenie sprzyja spotkaniom rodzinno-towarzyskim i biznesowym.

Restauracja z kuchnią „jak u siebie”

W restauracji Valdi Classic postawiono na kuchnię, która łączy sprawdzone receptury z sezonowymi akcentami. W karcie dominują dania kuchni polskiej i śląskiej w nowocześniejszym wydaniu – tak, aby odpowiedzieć zarówno na gusty gości przychodzących „na rodzinny obiad”, jak i na oczekiwania uczestników przyjęć. Na miejscu pracuje stała, doświadczona obsługa, a właściciele akcentują rodzinny charakter lokalu, co w praktyce oznacza uważną opiekę nad każdym etapem wizyty: od rezerwacji po serwis przy stole. W tygodniu restauracja sprawdza się jako miejsce na spokojny lunch, w weekendy – na celebrację uroczystości i dłuższe spotkania w gronie bliskich.

Dom przyjęć i sale na różne okazje

Atutem obiektu są niezależne sale bankietowe, które można konfigurować do wielkości wydarzenia – od kameralnych jubileuszy i chrztów po wesela czy firmowe gale. Zaplecze pozwala przygotować pełną oprawę: od aranżacji stołów, przez menu okolicznościowe, po wsparcie organizacyjne. Goście doceniają możliwość przenocowania „na miejscu”, co eliminuje logistykę dojazdów po zakończonej imprezie. Dzięki temu Wyciska 1 to wygodny adres, gdy chcesz zorganizować wydarzenie „pod jednym dachem” – z kuchnią, salą i pokojami gościnnymi.

Pokoje gościnne i zaplecze dla biznesu

Część noclegowa Valdi Classic oferuje przytulne pokoje, doceniane przez uczestników przyjęć i podróżnych szukających cichego noclegu w Zabrzu. Dostęp do bezpłatnego parkingu oraz szybkie zameldowanie ułatwiają krótki pobyt, a zielone otoczenie sprzyja odpoczynkowi. Obiekt polecany jest także na mniejsze szkolenia, warsztaty i spotkania zespołowe – sale wyposażone są w niezbędne zaplecze, a przerwy kawowe i posiłki przygotowuje restauracja. To praktyczne rozwiązanie dla firm, które chcą połączyć pracę z dobrą kuchnią i spokojną lokalizacją.

Dojazd, parkowanie i godziny otwarcia

Wyciska 1 znajduje się w północno-wschodniej części Zabrza (kod 41-806). Dojazd samochodem z centrum miasta jest prosty, a na miejscu czeka darmowy parking dla gości. Lokal funkcjonuje siedem dni w tygodniu w stałych godzinach, dzięki czemu łatwo zaplanować obiad, kolację lub spotkanie. Rezerwację stolika czy sali okolicznościowej najlepiej ustalić telefonicznie lub mailowo – to najszybsza droga, aby dopasować menu i układ sali do charakteru wydarzenia.

Dane teleadresowe

ul. Jerzego Wyciska 1, 41-806 Zabrze

Telefon: 32 272 40 65, dodatkowo: 723 030 004

E-mail: valdiclassic@valdiclassic.pl

