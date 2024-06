Napisane przez mikolajczarnecki• 11:28 am• Ciekawostki

Katowice nadal wielu osobom kojarzą się jedynie z wydobyciem węgla kamiennego. Jest to skojarzenie zupełnie mylne – miasto w ostatnich latach przeszło liczne rewitalizacje i obecnie ma wiele do zaoferowania tak pod kątem turystycznym, jak i kulturalnym.

Corocznie setki turystów przyjeżdżają do stolicy województwa śląskiego, by wziąć udział w koncertach, festiwalach, targach oraz różnego rodzaju innych wydarzeniach. Tego typu imprezy nierzadko trwają do późnych godzin nocnych bądź kilka dni – istotne jest zatem znalezienie odpowiedniego noclegu. Który obiekt oferujący zakwaterowanie podczas wydarzeń kulturalnych w Katowicach warto rozważyć? Podpowiadamy!

Katowice – strefa kultury

Miejscem, w którym odbywa się lwia część najważniejszych masowych (i nie tylko) imprez, jest Strefa Kultury. Jest to nowoczesna przestrzeń, zbudowana na terenie dawnej kopalni „Katowice”, co stanowi swoiste połączenie tradycyjnego dziedzictwa miasta ze współczesnymi rozwiązaniami. Strefa Kultury składa się z hali widowiskowo-sportowej Spodek, zbudowanej na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, a także Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (z salą koncertową zdolną pomieścić 1800 słuchaczy), Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego (oddanego do użytku w 2015 r.). Wszystkie te budynki tworzą bijące serce miasta, gdzie co roku mają miejsce liczne koncerty, targi, kongresy i festiwale muzyczne.

A po koncercie…

Koncerty ulubionych artystów to wydarzenia, na które nierzadko czekamy wiele miesięcy. Bilety, zwłaszcza na wydarzenia z udziałem znanych gwiazd, zazwyczaj wyprzedają się jak „ciepłe bułeczki”, zatem trzeba kupować je z dużym wyprzedzeniem. Gdy wreszcie nadejdzie wyczekany dzień koncertu chcemy, by był on dopięty na ostatni guzik. Osobom przybywającym do Katowic z daleka zazwyczaj po zakończonym wydarzeniu nie opłaca się wracać do domu – dobrym pomysłem jest więc wynajęcie apartamentu.

Od apartamentu najczęściej oczekujemy przede wszystkim wygodnego łóżka. Jest to szczególnie istotne po męczącym, pełnym wrażeń dniu spędzonym na targach lub na kongresie bądź po emocjonującym koncercie, gdzie śpiewaliśmy na całe gardło. Powinna to być komfortowa, bezpieczna przestrzeń, gdzie zregenerujemy swoje siły i wyciszymy się, a także w razie kilkudniowego pobytu, gdzie wygodnie przechowamy swoje rzeczy czy też przekąsimy coś „na szybko”.

Apartamenty w centrum wydarzeń

Apartamenty Silesia Apartments są idealnym miejscem na odpoczynek po wszelkich wydarzeniach kulturalnych. Znajdują się w samym centrum Katowic, tuż obok Strefy Kultury. Dzięki temu po zakończonej imprezie od miejsca noclegu dzieli nas przysłowiowy „rzut beretem”. Niweluje to konieczność podróżowania w nocy komunikacją miejską, co po pełnym wrażeń dniu lub wieczorze mogłoby stanowić nie lada wysiłek. Do dyspozycji Gości są dwa rodzaje apartamentów (dwu i cztero-osobowe) o wysokim standardzie. Większe mieszkanie (od 36 m2) składa się z salonu (z rozkładaną dwuosobową kanapą) z aneksem kuchennym, prywatnej łazienki oraz sypialni (z dwoma pojedynczymi łóżkami – w zależności od pokoju złączonymi lub nie). Mniejsze mieszkanie (24 m2) to jedna przestrzeń z aneksem kuchennym i prywatną łazienką. Do dyspozycji gości jest szybki internet WiFi, a także telewizor. Obiekt jest całodobowo monitorowany. Wyposażona kuchnia daje możliwość samodzielnego przygotowania posiłku, w razie potrzeby istnieje natomiast możliwość zamówienia zestawu śniadaniowego wprost do apartamentu – aktualna oferta zawsze znajduje się w pokoju.

Cennik i rezerwacja

Rezerwacja apartamentu odbywa się online, przez przejrzyście przygotowaną stronę internetową: https://silesiaapartments.com/rezerwacja/. Można zobaczyć tam również zdjęcia każdego z apartamentów, a także aktualny cennik (kwota uzależniona jest od długości pobytu).

Pobyt w Silesia Apartments można zarezerwować również:

