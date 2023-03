Zamknięcie zjazdu DTŚ na Porembę, IKEA Zabrze kończy etap budowy

Miejski Zarząd Dróg informuje o zamknięciu zjazdu z DTŚ na Porembę w kierunku Katowic. To następstwo podjęcia przez wykonawcę ostatniego etapu budowy układu drogowego, prowadzonego na rzecz spółek działających pod marką IKEA.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zarząd, IKEA uzyskała zezwolenie na przeprowadzenie prac drogowych do 30 czerwca. Niemniej jednak, nie oznacza to, że prace będą trwały aż do tego terminu. Wykonawca ma możliwość zakończenia prac przed upływem wyznaczonego czasu.

źródło: UM Zabrze