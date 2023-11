Zatrzymanie mężczyzny grożącego byłej partnerce oblaniem kwasem

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:26 pm• Ważne w mieście

W Zabrzu doszło do dramatycznych wydarzeń, które zakończyły się zatrzymaniem 47-letniego mężczyzny. Policjanci z Komisariatu II Policji w Zabrzu interweniowali po tym, jak mężczyzna groził swojej byłej partnerce, że obleje jej twarz kwasem. Para rozstała się niedawno, a mężczyzna, nie mogąc pogodzić się z rozstaniem, posunął się do groźby.

Zdesperowana kobieta zgłosiła sprawę policji, co doprowadziło do szybkiego zatrzymania agresora. Okazało się, że para znała się zaledwie od września i szybko zdecydowała o wspólnym zamieszkaniu. Mężczyzna w przeszłości był już karany za uporczywe nękanie i odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego. Teraz, po zatrzymaniu, usłyszał zarzuty i został umieszczony w areszcie na trzy miesiące. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

To wydarzenie przypomina o powadze groźby karalnej, która jest grożeniem innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej. Warunkiem jest to, że groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.

źródło: policja zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today