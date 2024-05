Zatrzymanie poszukiwanego w Zabrzu: Mężczyzna skapitulował przed wyważeniem drzwi

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:39 pm• Ważne w mieście

W miniony piątek, działania zabrzańskiego Komisariatu V Policji doprowadziły do zatrzymania 44-letniego mężczyzny, który od początku kwietnia był poszukiwany listem gończym wydanym przez prokuraturę. Mężczyzna, znany z kryminalnej przeszłości i wcześniej już poszukiwany, ukrywał się w mieszkaniu na ulicy Kosmowskiej w Zabrzu.

Na początku kwietnia, zabrzańska prokuratura wydała nakaz zatrzymania mężczyzny podejrzanego o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Po otrzymaniu listu gończego, funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego. W trakcie śledztwa ustalili, że ukrywa się on w swoim mieszkaniu, znajdującym się na czwartym piętrze.

Policjanci, którzy dotarli do jego miejsca zamieszkania, potwierdzili jego obecność w mieszkaniu, lecz 44-latek odmówił otwarcia drzwi. W obawie przed ucieczką mężczyzny, na miejsce została wezwana straż pożarna z zamiarem wyważenia drzwi. Jednak zanim doszło do siłowego wejścia, poszukiwany postanowił otworzyć drzwi, trzymając w ręce spakowaną walizkę. Sytuacja zakończyła się bez konieczności używania siły, a mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na dalsze rozstrzygnięcia w sprawie.

Wydarzenie to jest przypomnieniem o determinacji policji w dążeniu do wymiaru sprawiedliwości i przestrzeganiu prawa, co stanowi ważny element w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

