Ziemia rolna na własność. Co warto wiedzieć przed zakupem?

Oglądasz piękną działkę za miastem i wyobrażasz sobie siebie jako szczęśliwego właściciela? Dom z dużym ogrodem, niewielkie gospodarstwo albo po prostu spokojne miejsce na weekendowy wypoczynek? Zanim jednak podpiszesz umowę kupna, warto poznać prawdziwe zasady nabywania gruntów rolnych w Polsce. Z artykułu dowiesz się, kto może zostać właścicielem ziemi rolnej oraz jak zdobyć wymagane kwalifikacje! Czytaj dalej!

Kto może kupić ziemię rolną w Polsce?

Nabycie gruntów rolnych w Polsce regulują przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku nieruchomości o powierzchni przekraczającej 1 hektar samo posiadanie środków finansowych nie wystarcza.

Jeśli nabywca nie jest rolnikiem indywidualnym, może wystąpić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o zgodę na zakup nieruchomości rolnej. W takiej sytuacji wymagane jest:

posiadanie kwalifikacji rolniczych ;

; zobowiązanie się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości;

na nabywanej nieruchomości; zobowiązanie się do zamieszkania w ciągu 5 lat od dnia zakupu na terenie gminy, w której położony jest grunt.

Celem tych przepisów jest ochrona ziemi rolnej przed spekulacją oraz zapewnienie, że będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Grunty mają trafiać do osób rzeczywiście prowadzących działalność rolniczą, a nie pozostawać nieużytkowane.

Małe działki – większa swoboda, ale również ograniczenia

W przypadku gruntów rolnych o powierzchni do 1 hektara procedury zakupu są prostsze, bo nie są wymagane kwalifikacje rolnicze. Mimo to przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować sytuację prawną działki.

Nie każda nieruchomość sklasyfikowana jako rolna może zostać przeznaczona pod zabudowę. Przed zakupem należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz możliwość zmiany przeznaczenia gruntu. W wielu przypadkach uzyskanie zgody na przekształcenie działki w budowlaną jest trudne, czasochłonne i wiąże się z wysokimi kosztami. Bywa też, że zmiana przeznaczenia nie jest możliwa ze względu na lokalizację lub ograniczenia środowiskowe.

Właściciel ziemi rolnej ma również określone obowiązki. Należy dbać o utrzymanie gruntu w dobrej kulturze rolnej i wywiązywać się z obowiązków podatkowych. Zaniedbanie działki może prowadzić do interwencji ze strony urzędów i dodatkowych kosztów.

Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze?

Jeśli nie masz uprawnień, a planujesz zakup większej działki, możesz je zdobyć w prosty sposób. Jednym z najszybszych rozwiązań jest Kurs Rolnika. To alternatywa dla studiów rolniczych – krótsza i mniej kosztowna.

Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie wydane zgodnie z przepisami Ministra Edukacji i Nauki, które pozwoli Ci przystąpić do egzaminu państwowego. Jego pozytywny wynik potwierdzi zdobycie kwalifikacji wymaganych m.in. przy zakupie gruntów rolnych.

