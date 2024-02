Zimowe Czary w Zabrzu: Park Miliona Świateł Zaprasza na Magiczne Ferie

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:54 pm• Rozrywka, Ważne w mieście

Ferie zimowe w województwie śląskim nabierają barw dzięki Parkowi Miliona Świateł, który rozświetla Kąpielisko Leśne w Zabrzu. W tym roku, inspiracją dla parku stała się klasyczna opowieść „Alicja w Krainie Czarów”, przenosząc odwiedzających do świata pełnego magii i świetlnych cudów.

Przez najbliższe dwa tygodnie, Park Miliona Świateł staje się miejscem, gdzie zimowa aura miesza się z ciepłem baśniowych iluminacji. Wśród atrakcji znajdują się nie tylko aranżacje świetlne i muzyczne, ale również weekendowe spotkania z alpakami oraz możliwość spacerów z czworonożnymi przyjaciółmi. To idealna propozycja dla rodzin szukających niezapomnianych wrażeń podczas ferii.

W tym sezonie, Park Miliona Świateł zaskakuje nowymi instalacjami, które przyciągają wzrok i serca odwiedzających. Zanurzając się w świetlne krajobrazy, goście mogą poczuć się jak bohaterowie ulubionej powieści, odkrywając 16 stref tematycznych i ponad 200 unikalnych iluminacji. Labirynt świetlny, rozciągający się na ponad 500 metrach kwadratowych, kryje w sobie kolejne zaskakujące instalacje.

W odpowiedzi na oczekiwania gości, organizatorzy zdecydowali o wprowadzeniu biletów otwartych, co pozwala na większą elastyczność przy planowaniu wizyt. Dodatkowo, z okazji ostatnich dni otwarcia parku, wprowadzone zostały promocyjne ceny biletów, umożliwiając jeszcze szerszemu gronu odwiedzających doświadczenie tej niezwykłej atrakcji.

Zapraszamy więc wszystkich, by dołączyli do magicznej przygody w Parku Miliona Świateł, gdzie światło i fantazja tworzą niezapomniane wspomnienia. Nie przegapcie okazji, by stać się częścią tej baśniowej historii.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki

