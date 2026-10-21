Zmiany w zarządzie Górnika Zabrze. Michał Siara nowym prezesem klubu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:40 pm• Górnik Zabrze

Rada Nadzorcza Górnika Zabrze powołała nowy skład zarządu klubu. Funkcję prezesa objął Michał Siara, a w zarządzie znaleźli się również dr Bartłomiej Gabryś i Daria Wollenberg. Klub zapowiada kontynuację dotychczasowej strategii oraz dalsze wzmacnianie struktur finansowych i komercyjnych.

Michał Siara został prezesem Górnika Zabrze

Najważniejszą zmianą jest powołanie Michała Siary na stanowisko Prezesa Zarządu Górnika Zabrze S.A.

Jak podkreślił nowy prezes, zmiana formalnej funkcji nie oznacza zasadniczej zmiany kierunku działania klubu. Górnik ma nadal rozwijać się w oparciu o współpracę pomiędzy pionem sportowym, administracją, marketingiem, ticketingiem, księgowością i pozostałymi działami.

– W moim odczuciu, poza tabliczką na drzwiach, niewiele się zmienia – przekazał Michał Siara.

Bartłomiej Gabryś będzie odpowiadał za finanse

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych objął dr Bartłomiej Gabryś, związany z Górnikiem Zabrze od 2024 roku.

Do tej pory odpowiadał w klubie m.in. za kwestie finansowe, licencyjne, HR oraz sprawy organizacyjne. W nowej strukturze jego zadaniem będzie dalsze zarządzanie finansami Górnika oraz realizacja wymogów licencyjnych.

Klub wskazuje, że jednym z priorytetów pozostanie prowadzenie polityki finansowej uwzględniającej zarówno oczekiwane wyniki sportowe, jak i możliwości przychodowe spółki.

Daria Wollenberg w zarządzie Górnika

Do zarządu dołączyła również Daria Wollenberg, która została Wiceprezesem Zarządu ds. Komercyjnych.

Z Górnikiem związana jest od lipca 2024 roku. Dotychczas pełniła funkcję Dyrektora ds. Relacji z Otoczeniem Klubu i odpowiadała za rozwijanie oraz utrzymywanie współpracy z podmiotami związanymi z Górnikiem.

W nowej roli ma koncentrować się przede wszystkim na dalszym rozwoju potencjału komercyjnego klubu i wzmacnianiu jego pozycji biznesowej.

Klub zapowiada kontynuację dotychczasowego kierunku

Nowy zarząd ma kontynuować dotychczasowe działania Górnika Zabrze. Wśród głównych celów klub wymienia dalszy rozwój struktur organizacyjnych, zwiększanie potencjału komercyjnego oraz budowanie stabilnych podstaw finansowych.

Zmiany w zarządzie następują w okresie istotnych zmian właścicielskich i organizacyjnych w Górniku, a jednocześnie bardzo dobrej sytuacji sportowej pierwszej drużyny.

źródło: Górnik Zabrze

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