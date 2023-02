Znaleziono zwłoki mężczyzny w Zabrzu – trwa śledztwo

W niedzielę 19 lutego w rejonie ulicy Anyżowej w Zabrzu znaleziono zwłoki mężczyzny. Jak donosi portal „Zabrze NaszeMiasto” informację o znalezisku przekazał jeden z Czytelników portalu, a potwierdziła te informację Komenda Miejska Policji.

Funkcjonariusze znaleźli ciało około godziny 12:00, a prokuratura prowadzi teraz śledztwo w sprawie. Na miejscu swoje czynności prowadzili zarówno policjanci, jak i prokurator. Na razie nie wiadomo, jak doszło do śmierci mężczyzny, ani jak trafił na to miejsce. Szczegóły mają być ujawnione najwcześniej we wtorek 21 lutego, gdyż na tym etapie działań prokuratura nie może udzielać szczegółowych informacji.

Czynności w sprawie wciąż trwają, a przeprowadzona sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny zgonu oraz potwierdzić lub wykluczyć udział osób trzecich.