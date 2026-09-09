Biznes przy wspólnym stole. Urodzinowe Śniadanie Biznesowe już 15 września w Zabrzu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:35 pm• Biznes, Ważne w mieście

Przedsiębiorcy z Zabrza ponownie będą mieli okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. 15 września 2026 roku w Klubie Biznesowym Areny Zabrze odbędzie się specjalna, urodzinowa edycja Śniadania Biznesowego. Tym razem spotkanie będzie połączone ze świętowaniem 104. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. W programie, oprócz networkingu i wspólnego śniadania, znalazła się część merytoryczna poświęcona świadomemu budowaniu relacji podczas spotkań biznesowych.

Śniadania Biznesowe w Zabrzu mają tworzyć przestrzeń, w której lokalni przedsiębiorcy mogą spotkać się poza codziennym środowiskiem pracy. Najbliższa odsłona wydarzenia będzie miała dodatkowo jubileuszowy charakter.

Na spotkanie zaprasza Prezydent Miasta Zabrze Kamil Żbikowski. Urodzinowa edycja odbędzie się we wtorek, 15 września 2026 roku, o godz. 10:00 w Klubie Biznesowym Areny Zabrze przy ul. Roosevelta 81.

Urodzinowe Śniadanie Biznesowe w Zabrzu

Wrześniowe spotkanie będzie okazją nie tylko do rozmów dotyczących prowadzenia firm i lokalnej przedsiębiorczości. Ważną częścią wydarzenia ma być budowanie kontaktów pomiędzy osobami działającymi w różnych branżach.

Organizatorzy podkreślają znaczenie wymiany doświadczeń, poznawania innych przedsiębiorców oraz poszukiwania możliwości przyszłej współpracy.

Wszystko ma odbywać się w kameralnej, biznesowej atmosferze, która sprzyja bezpośrednim rozmowom i nawiązywaniu nowych relacji.

„Nie zbieraj wizytówek. Buduj możliwości”

Jednym z głównych punktów programu będzie część merytoryczna. Jej tytuł dobrze oddaje ideę całego spotkania: „Nie zbieraj wizytówek. Buduj możliwości. Jak świadomie wykorzystywać śniadania biznesowe”.

Prelegentem będzie Mariusz Lang.

Tematyka wystąpienia koncentruje się więc nie na samym zdobywaniu kolejnych kontaktów, ale na sposobie wykorzystania spotkań biznesowych do budowania wartościowych relacji i potencjalnej współpracy.

To szczególnie istotny element w przypadku wydarzeń networkingowych, podczas których w jednym miejscu spotykają się przedsiębiorcy reprezentujący różne firmy, specjalizacje oraz branże.

Networking i rozmowy między zabrzańskimi przedsiębiorcami

Po części merytorycznej uczestnicy będą mieli przestrzeń na bezpośrednie rozmowy. W programie przewidziano wspólne śniadanie i networking.

Dla przedsiębiorców może być to możliwość przedstawienia swojej działalności innym uczestnikom, poznania osób działających na lokalnym rynku oraz wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem biznesu.

Spotkanie może również sprzyjać nawiązywaniu kontaktów pomiędzy firmami, które na co dzień nie mają okazji do bezpośredniej współpracy.

Nie tylko biznes. Będzie także czas na jubileusz

Najbliższe Śniadanie Biznesowe będzie różnić się od standardowych spotkań również ze względu na termin i charakter wydarzenia.

W programie przewidziano czas na świętowanie 104. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. Stąd określenie wrześniowego spotkania jako edycji urodzinowej.

Biznesowy charakter wydarzenia zostanie więc połączony z lokalnym jubileuszem, a uczestnicy poza rozmowami o przedsiębiorczości będą mogli wspólnie zaakcentować kolejną rocznicę ważnego wydarzenia w historii miasta.

Co znalazło się w programie Śniadania Biznesowego?

Spotkanie rozpocznie się od przywitania zaproszonych gości. Następnie odbędzie się część merytoryczna prowadzona przez Mariusza Langa.

Kolejnym elementem będzie świętowanie jubileuszu 104. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. Całość uzupełnią śniadanie oraz networking, czyli część przeznaczona przede wszystkim na rozmowy i nawiązywanie kontaktów.

Program wydarzenia obejmuje:

przywitanie uczestników,

wystąpienie „Nie zbieraj wizytówek. Buduj możliwości. Jak świadomie wykorzystywać śniadania biznesowe” – Mariusz Lang,

– Mariusz Lang, świętowanie 104. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich,

wspólne śniadanie,

networking i rozmowy pomiędzy uczestnikami.

Śniadanie Biznesowe w Arenie Zabrze. Obowiązują zapisy

Osoby zainteresowane udziałem powinny pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, a na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Urodzinowe Śniadanie Biznesowe odbędzie się 15 września 2026 roku o godz. 10:00. Miejscem spotkania będzie Klub Biznesowy Areny Zabrze przy ul. Roosevelta 81.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do środowiska lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych zdobywaniem nowych kontaktów, wymianą doświadczeń oraz budowaniem relacji, które mogą w przyszłości przerodzić się we współpracę.

Wrześniowa edycja będzie miała przy tym szczególną oprawę. Połączenie części merytorycznej, networkingu i wspólnego świętowania 104. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich sprawi, że najbliższe spotkanie będzie miało zarówno biznesowy, jak i jubileuszowy charakter.

Śniadanie Biznesowe – edycja urodzinowa odbędzie się 15 września 2026 roku o godz. 10:00 w Klubie Biznesowym Areny Zabrze przy ul. Roosevelta 81. Na wydarzenie obowiązują zapisy, a liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

źródło: UM Zabrze

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