Jak w Katowicach sprząta się mieszkanie po śmierci w domu?

Bliska Ci osoba nagle zmarła i zastanawiasz się, jak wysprzątać mieszkanie po nieboszczyku? Przekonaj się, jak wygląda sprzątanie po zgonach Katowice realizowane przez profesjonalne firmy sprzątające po rozkładzie zwłok. To wieloetapowa usługa, która powinna zostać przeprowadzona przez techników z doświadczeniem w branży DDD, a nie amatorów.

Sprzątanie mieszkania ze śladów krwi po zgonie

Sprzątanie mieszkania po zwłokach rozpoczyna przeważnie usuwanie śladów krwi i płynów ustrojowych z podłóg za pomocą neutralizujących środków chemicznych z chlorem i fenolem o odpowiednim stężeniu. Coraz częściej stosuje się także preparaty zawierające czwartorzędowe związki amoniowe i aldehydy, Należy usunąć dokładnie wszystkie plamy i szczątki ludzkiego ciała.

Usługi sprzątania zwykle rozpoczyna właśnie etap dezynfekcji wstępnej, czyli czyszczenia podłóg z płynów biologicznych. Tu liczy się precyzja i odpowiednia aplikacja dezynfektantów.

Profesjonalne sprzątanie mieszkania po nieboszczyku

Wszystkie etapy realizowane w ramach usługi tj. profesjonalne sprzątanie mieszkania po zmarłej osobie powinno być realizowane według procedur i zasad BHP. Osoby mające do czynienia z trupim jadem i krwią po zmarłych muszą nosić kombinezony i maski z filtrami.

Każda usługa powinna być podparta certyfikatem dezynfekcji pomieszczeń albo sprzątania. Technicy sprzątania miejsc śmierci w Katowicach powinni wykonywać także profesjonalne ozonowanie miejsca zgonu przy pomocy przemysłowych ozonatorów.

Opróżnianie mieszkań zaniedbanych

Niezbędną do przeprowadzenia czynnością po rozkładzie ciała w domu jest opróżnienie mieszkania z rzeczy po zmarłym. Profesjonalne sprzątanie mieszkań po zwłokach z reguły obejmują takie właśnie usługi sprzątania jak:

Opróżnianie mieszkania po zmarłych osobach w Katowicach;

Transport ADR skażonych przedmiotów do utylizacji;

Odzyskiwanie wartościowych rzeczy po zmarłym;

Wydanie klientowi karty odpadu ze spalarni.

Sprzątanie mieszkań i miejsc po wypadkach śmiertelnych to nie tylko przekazanie do utylizacji mebli i ubrań zmarłego. Istotne jest, by w trakcie prac porządkowych na miejscu zgonu usunąć dokładnie wszystkie rzeczy, które mogły mieć kontakt z ciałem zmarłego. Takie rzeczy przewozi się w specjalnych szczelnych pojemnikach samochodem do transportu odpadów skażonych biologicznie.

Proces dezynfekcji mieszkań po zwłokach Katowice

Skutki długotrwałego pozostawania ciała zmarłego w stanie rozkładu to przede wszystkim mnóstwo bakterii i trupich jadów unoszących się w powietrzu. To właśnie z potrzeby eliminacji tych drobnoustrojów narodziła się dezynfekcja funeralna, czyli odkażanie miejsc, w których doszło do śmierci.

Dezynfekcja mieszkania po zgonie to usługa składająca się z kilku etapów. Poszczególne firmy sprzątające wykorzystują różne techniki dezynfekcji funeralnej, choć najpopularniejsze to ozonowanie mieszkania po zwłokach i zamgławianie pomieszczeń.

Jak wygląda utylizacja mebli i skażonych przedmiotów po zmarłym?

Zastanawiasz się, dlaczego dezynfekcja pomieszczeń po zgonie wykonana samodzielnie to zły pomysł? Przede wszystkim ze względu na ograniczony dostęp do profesjonalnych środków chemicznych i narzędzi do odkażania.

Wynajmując profesjonalną firmę sprzątającą, zyskujesz gwarancję na dokładne usunięcie trupich jadów z każdego zakamarka mieszkania. To gwarancję otrzymujesz pod postacią certyfikatu dezynfekcji wydawanego na życzenie klientów.

Zabieg dezodoryzacji na brzydki trupi zapach

Ogromne znaczenie w powodzeniu całego procesu oczyszczania pomieszczeń ma gruntowna dezynfekcja. To właśnie ona umożliwia pozbycie się brzydkich zapachów z mieszkania po zmarłym. Za tę słodkawą woń odpowiadają chorobotwórcze mikroorganizmy, a także aminy biogenne powstające w procesach gnilnych jak putrescyna i kadaweryna. Czyni ona zapach śmierci fetorem nie do zniesienia.

Dezodoryzacja pomieszczenia, w którym umarł człowiek to zabieg polegający na zastosowaniu eliminatorów, czyli środków neutralizujących brzydkie zapachy po zgonie. Najczęściej takimi eliminatorami są preparaty z nadtlenkiem wodoru i innych związków chemicznych o właściwościach neutralizujących.

Czy wiesz, że to właśnie ozonowanie mieszkania uznawane jest za najskuteczniejszą, a zarazem najszybszą formę dezodoryzacji? Polega na rozpylaniu ozonu w zamkniętych pomieszczeniach. Gaz neutralizuje cząsteczki zapachowe, usuwając je trwale z lokalu mieszkalnego.

Dokumenty i certyfikaty na usługi sprzątania po zgonach

Każde sprzątanie po zmarłym powinno się opierać zgodnie z prawem. Oznacza to, że firma sprzątająca zobowiązana jest do wystawiania paragonów, faktur, a najlepiej również, by wydawała certyfikaty na swoje usługi.

Certyfikat sprzątania po zmarłych osobach czy certyfikaty dekontaminacji to ważne z punktu widzenia klienta dokumenty. Rodzina zmarłej osoby może później wykorzystać taki dokument do wynajęcia albo sprzedaży lokalu po nieboszczyku.

Gdzie zlecić kompleksowe sprzątanie mieszkania po zmarłej osobie w Katowicach?

Zastanawiasz się, gdzie zlecić w Katowicach sprzątanie po zwłokach? Firma Kastelnik to śląska firma sprzątająca po zgonach od blisko 10 lat. W ofercie usług sprzątających znajdziesz czyszczenie krwi z podłóg, ozonowanie po zgonach, jak i opróżnianie mieszkań po zmarłych osobach na terenie Katowic i całego województwa śląskiego.

Na całodobowej infolinii bez kolejki zlecisz sprzątanie po zmarłych Katowice po rozkładzie zwłok i zamgławianie suchą mgłą z nadtlenkiem wodoru. Chcesz się pozbyć zapachu po zgonie? Zleć technikom usługi dezodoryzacji. Wszystkie usługi sprzątania zlecisz w jednym miejscu – na infolinii przedsiębiorstwa Kastelnik. Zadzwoń w celu umówienia dogodnego terminu sprzątania po zgonie.