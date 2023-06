Porządki w ogrodzie – sprawdzamy szafy ogrodowe

Porządki są konieczne nie tylko w domu, ale i w przydomowym ogrodzie, zwłaszcza jeśli jest on często używany. Regularne koszenie trawy to nie wszystko – z ogrodu trzeba też zebrać wszelkie narzędzia, grillowe akcesoria, dziecięce zabawki, czy przybory niezbędne do pracy przy grządkach. Gdzie je przechowywać, żeby utrzymać wśród nich porządek, chronić je przed warunkami atmosferycznymi czy nawet kradzieżą?

Jak utrzymać porządek w ogrodzie?

Jak zadbać o ogród, by prezentował się schludnie? Warto przede wszystkim estetycznie go zaaranżować i regularnie dbać o roślinność, kosząc trawniki, przycinając krzewy, czy plewiąc grządki. Już przy tych czynnościach z pewnością skorzystasz z różnych narzędzi, w tym nie tylko kosiarki, ale także i sekatora, grabi, czy przyborów ogrodniczych. Gdzie i jak przechowywać wszystkie te rzeczy? Jeśli masz do dyspozycji garaż lub domek ogrodowy, sprawa jest ułatwiona. Pamiętaj jednak, że i w garażu może przydać się szafa ogrodowa, bez której przechowywane przedmioty trudno uporządkować i rozsądnie ułożyć.

Kluczem do porządku w ogrodzie jest wygodne przechowywanie wszystkiego, co jest w nim niezbędne. Różnej wielkości szafy ogrodowe w ogrodosfera.pl otwierane od góry lub od przodu pozwalają wybrać model idealny zarówno do drobnych narzędzi ogrodniczych czy przyborów do grilla, jak i zabawek dziecięcych, czy elektronarzędzi. Wiele szaf i schowków możesz zamknąć na kłódkę, chroniąc się przed kradzieżą.



Drewniana szafa ogrodowa, fot. Ogrodosfera.pl

Gdzie przyda się szafa ogrodowa?

Z szafy ogrodowej możesz z powodzeniem korzystać na zewnątrz, w altanach, na tarasach, w garażach, a nawet na balkonach. Przyda się ona wszędzie tam, gdzie brakuje przestrzeni do przechowywania różnego rodzaju narzędzi, akcesoriów, czy przyborów. Wybór jest bardzo duży, w tym zarówno pod kątem pojemności, jak i wyglądu tego rodzaju mebli, czy materiału wykonania, a nawet sposobu ich otwierania.

Szafy ogrodowe bywają bardzo przydatne w garażach czy domkach narzędziowych, w których składuje się wszystkie przedmioty zbierane z ogrodu. Są tam one bezpieczne, chronione przed warunkami atmosferycznymi czy kradzieżą, jednak zwykle zupełnie nie uporządkowane czy posegregowane. Szafy i skrzynie ułatwiają przetrzymywanie wszystkich tych przedmiotów w czystości i ich ułożenie. Dzięki temu nie tylko łatwiej znajdziesz to, czego aktualnie potrzebujesz, ale także zadbasz o estetyczny wygląd własnego garażu, który w przeciwnym wypadku mógłby wyglądać jak zastawiony składzik.



Dwie szafy ogrodowe z tworzywa sztucznego, fot. Ogrodosfera.pl

Jak wybrać odpowiednią szafę lub ogrodowy schowek?

Co wziąć pod uwagę, wybierając szafę lub skrzynię do ogrodu? Przed zakupem przemyśl przede wszystkim, jakiej pojemności mebel potrzebujesz. Im więcej rzeczy zamierzasz w nim przechowywać, tym powinien być on większy. Pamiętaj, że duża, pojemna skrzynia może zająć więcej miejsca niż wąska szafa, dlatego sprawdź, czy wybrany mebel zmieści się w miejscu, w którym zamierzasz go ustawić.

Kolejna ważna kwestia to materiał wykonania ogrodowej szafy. Przy wyborze możesz spotkać się głównie z meblami wykonanymi z metalu, drewna, technorattanu oraz plastiku.

Szafy metalowe są trwałe, stosunkowo niedrogie i lekkie, co ułatwia ich montaż i przenoszenie. Materiał jest zabezpieczony przed działaniem wilgoci, nie ma dużych wymagań pod kątem konserwacji, a zarazem wykazuje dużą odporność na uszkodzenia.

Szafy drewniane zachęcają swoim wyglądem – naturalne drewno świetnie wygląda w ogrodach, na tarasach, czy nawet w garażach, które aranżowano, kierując się stylowym wyglądem. Drewniane meble wymagają regularnej konserwacji, by zabezpieczyć je przed działaniem wilgoci, jednak odwdzięczają się trwałością i pięknym wyglądem przez długie lata.

Meble z technorattanu są polecane głównie ze względu na swoją atrakcyjną cenę, lekkość i odporność. Materiał ten nie wymaga konserwacji – wystarczy przetrzeć go zwilżoną szmatką i zebrać zabrudzenia. Estetycznie wygląda, przypominając naturalny rattan, a jednocześnie jest znacznie bardziej odporny, przede wszystkim pod kątem szkodliwego działania wilgoci.

Szafy i skrzynie plastikowe to propozycje, które zachęcają niską ceną i lekkością. Plastik nie reaguje w kontakcie z wilgocią, przez co takie meble są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Plastik wysokiej jakości nie powinien blaknąć pod wpływem słońca ani kruszeć od skrajnych temperatur.



Drewniana szafa ogrodowa jako wiejska biblioteczka, fot. Ogrodosfera.pl