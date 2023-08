Wakacyjne Rozrywki na Świeżym Powietrzu na Kąpielisku Leśnym w Zabrzu

Letnie miesiące to okres, który zachęca do biesiadowania na łonie natury, w gronie najbliższych oraz przyjaciół. By nadać temu czasowi jeszcze więcej atrakcyjności, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu postanowił zaprosić do udziału w różnorodnych wydarzeniach, które zagoszczą na malowniczym terenie Kąpieliska Leśnego w miejscowości Maciejów. Przed nami kolejny, pełen wrażeń weekend, a biorąc pod uwagę słoneczne prognozy pogody, wydaje się to być doskonałą okazją, by odwiedzić ten urokliwy kompleks, wpleciony w zieloną oazę Zabrza.

To przestrzeń o powierzchni ponad 22 hektarów, otulona przez lasy, a położona w rejonie Maciejowa. Wartość dodaną dla odwiedzających stanowią liczne linie autobusowe, w tym 250 oraz 659, prowadzące prosto na to fascynujące miejsce. Osoby korzystające z prywatnych środków transportu mogą cieszyć się wyznaczonymi miejscami parkingowymi, przystosowanymi zarówno dla samochodów, jak i rowerów. Centralnymi elementami kąpieliska są dwa baseny, których głębokość jest zróżnicowana, a całość jest stało nadzorowana przez wykwalifikowanych ratowników. Przy tym ośrodku wodnym znaleźć można także obszerną plażę oraz tereny zielone, w tym boiska do uprawiania plażowej odmiany piłki nożnej.

Podczas każdego weekendu spędzonego na wakacjach, dzieci mają okazję zanurzyć się w atrakcjach Parku Dmuchańców, który jest dostępny w godzinach od 9:00 do 19:00. Przygotowano dla nich kilkanaście nadmuchiwanych elementów, zapewniających rozrywkę i emocje. Różnorodność propozycji gwarantuje, że każdy małe i nieco większe dziecko znajdzie tu coś, co skradnie jego serce.

Wyjątkowe atrakcje, dostępne w sezonie na terenie Kąpieliska Leśnego w Maciejowie, to m.in.:

Plac zabaw z dmuchanymi elementami;

Basen wypełniony kolorowymi piłeczkami;

Tor przeszkód w stylu „wipe out”;

Zabawa w kulach „wipe out”;

Emocje na arenie gladiatorów i w ringu bokserskim;

Dwie ogromne zjeżdżalnie, które wprawiają w oszałamiający szybki ruch;

Czterostanowiskowy eurobungee, gwarantujący adrenalinę na wysokości;

Dwa zamki do skakania, niezaprzeczalna atrakcja dla najmłodszych.

Gdy tylko aura pozwoli, wieczory nad Kąpieliskiem Leśnym zamienią się w prawdziwą salę kinową pod gwiazdami. W sobotę, o godzinie 21:00, planowany jest kolejny seans kina letniego. Nie tylko obraz na wielkim ekranie dostarczy rozrywki, ale także smakołyki i orzeźwiające napoje. Ważne jest to, że wstęp na to wydarzenie jest całkowicie BEZPŁATNY. Pełen repertuar oraz szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie MOSiR na Facebooku.

źródło: UM Zabrze