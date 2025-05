Darmowe kursy Zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:20 pm• Ciekawostki

Zabrze oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych kursów i szkoleń dla mieszkańców, obejmujących różnorodne dziedziny – od języków obcych, przez kompetencje cyfrowe, aż po kwalifikacje zawodowe. Dzięki inicjatywom lokalnych instytucji oraz wsparciu funduszy unijnych, każdy zainteresowany ma szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

Przykładowe bezpłatne kursy – uwaga obecnie mogą być już nieaktualne.

Szkolenia językowo-komputerowe dla pracujących

Miasto Zabrze, we współpracy z Unią Europejską, realizuje projekt „Językowo-komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”, skierowany do pełnoletnich mieszkańców miasta. Uczestnicy mają możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji w zakresie języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz kompetencji komputerowych (kursy ECDL i specjalistyczne szkolenia IT). Szkolenia kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu. Dodatkowo, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, catering podczas wybranych szkoleń oraz zwrot kosztów nad osobą zależną, jeśli dotyczy. Projekt szczególnie wspiera osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku powyżej 25/50 lat, kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKPiU

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oferuje bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) dla osób dorosłych. W ofercie znajdują się m.in. kursy na technika pojazdów samochodowych, mechanika, elektryka, ślusarza, fryzjera oraz montera sieci i instalacji sanitarnych. Kursy te pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a po ich ukończeniu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i osób planujących własny biznes

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości regularnie organizuje bezpłatne szkolenia dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. W ofercie znajdują się tematy takie jak: zakładanie działalności gospodarczej, przygotowanie biznesplanu, zarządzanie finansami, marketing internetowy oraz pozyskiwanie funduszy unijnych. Szkolenia odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie, a harmonogram jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Powiatowy Urząd Pracy – szkolenia i bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dodatkowo, PUP przyznaje bony szkoleniowe, które można wykorzystać na wybrane kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Bezpłatny kurs motorniczego tramwaju

Tramwaje Śląskie ogłosiły nabór na bezpłatny kurs dla przyszłych motorniczych tramwajów. Szkolenie trwa około trzech miesięcy i kończy się egzaminem. Po jego ukończeniu uczestnicy mają gwarancję zatrudnienia na pełny etat. Wymagania to ukończone 21 lat oraz wykształcenie minimum zawodowe .

Platforma NAVOICA – darmowe kursy online

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online z różnych dziedzin, takich jak biznes, zarządzanie, informatyka czy pedagogika. Kursy są przygotowane przez renomowane uczelnie i instytucje, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Podsumowanie

Zabrze oferuje mieszkańcom szeroki wachlarz bezpłatnych kursów i szkoleń, umożliwiających rozwój osobisty i zawodowy. Dzięki współpracy lokalnych instytucji z funduszami unijnymi, każdy zainteresowany ma szansę na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji. Regularne śledzenie ofert szkoleń oraz kontakt z odpowiednimi instytucjami pozwoli na pełne wykorzystanie dostępnych możliwości edukacyjnych w mieście.

