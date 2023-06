Drugi etap Zielonej Doliny w Zabrzu zakończony. Powstały 124 mieszkania

Zielona Dolina, inwestycja TDJ Estate powstająca w północnej części Zabrza, osiągnęła kolejny kamień milowy. Do finału dotarł drugi etap osiedla, obejmujący 4 budynki ze 124 mieszkaniami i 3 lokalami usługowymi. Trwają przygotowania do budowy następnej fazy projektu.

Zielona Dolina powstaje w Zabrzu przy ulicach Bocianów i Bażantów. Obecnie składa się z ośmiu budynków. W pierwszym etapie inwestycji powstały cztery czterokondygnacyjne budynki, w których łącznie znalazły się 104 mieszkania. W ramach drugiej fazy, która właśnie została ukończona, zrealizowano 124 mieszkania. Wraz z początkiem czerwca oficjalnie zainaugurowano tę część inwestycji, a w uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele TDJ Estate, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz mieszkańcy osiedla.

Drugi etap osiedla obejmuje kawalerki oraz lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe, o metrażach od 34,41 mkw. do 105,71 mkw. Do każdego mieszkania przynależy balkon, taras lub ogródek. Na parterze jednego z budynków mieszczą się trzy lokale przeznaczone pod funkcje handlowo-usługowe, które pozwolą spełnić najważniejsze potrzeby mieszkańców. Na terenie zewnętrznym znajduje się ogólnodostępny parking.

Inwestycja jest dobrze skomunikowana z sąsiednimi miastami, m.in. Gliwicami i Tarnowskimi Górami. Jednocześnie powstaje w zielonej okolicy – otoczenie pól, łąk i lasów oraz przepływający tuż obok Potok Rokitnicki sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu. Z tym krajobrazem koresponduje otwarty charakter osiedla, a także przestrzeń między budynkami wypełniona roślinnością, małą architekturą i placem zabaw, tworząca warunki do wypoczynku i nawiązywania sąsiedzkich relacji.

– W TDJ Estate budujemy nie tylko mieszkania, ale również społeczności. Oficjalne otwarcie drugiego etapu osiedla połączyliśmy z celebrowaniem Dnia Dziecka, by powitać nowych mieszkańców w radosnej atmosferze i ułatwić im lepsze poznanie się. Wierzymy, że działania służące wzmacnianiu więzi są kluczem do tworzenia wartościowych inwestycji – mówi Adam Urbański, dyrektor ds. sprzedaży w TDJ Estate. – W ofercie posiadamy jeszcze 3- i 4-pokojowe mieszkania, które są idealne dla rodzin poszukujących komfortowego miejsca do życia wśród natury i spokoju, a jednocześnie ceniących wygodne połączenia z dużymi ośrodkami miejskimi – dodaje Adam Urbański.

Trwają prace nad uruchomieniem trzeciej fazy inwestycji, w której planowane jest zbudowanie kolejnych 4 budynków z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach oraz lokalami usługowymi. Wkrótce na osiedlu pojawią się również nowi najemcy: przedszkole oraz salon kosmetyczny i fryzjerski. Za projekt architektoniczny odpowiada znana i wielokrotnie nagradzana pracownia architektoniczna Franta Group.

Łącznie projekt Zielonej Doliny obejmuje 28-hektarowy teren, na którym powstaną nie tylko budynki wielorodzinne, ale również domy szeregowe oraz wolnostojące. Część tego obszaru (8 ha), rozciągająca się wzdłuż Potoku Rokitnickiego, zostanie przeznaczona pod funkcje rekreacyjne.

