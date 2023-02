Poszukiwany mieszkaniec Zabrza zatrzymany za kradzież prądu

W Zabrzu, 41-letni mieszkaniec, który był poszukiwany, został zatrzymany przez dzielnicowych z Komisariatu II Policji. Wczoraj mundurowi otrzymali informację o możliwej kradzieży prądu w mieszkaniu przy ulicy Piłsudskiego w Zabrzu. Policjanci przeprowadzili kontrolę wskazanego miejsca, gdzie zastali 41-latka.

Okazało się, że informacje przekazane dzielnicowym były prawdziwe. W trakcie przeszukania, policjanci odkryli, że w mieszkaniu nie było licznika energii elektrycznej, a plomby na zabezpieczeniu głównym przyłącza prądu zostały zerwane. Dodatkowo, 41-latek zainstalował prowizoryczne połączenie, aby nielegalnie pobrać energię elektryczną. Ponadto, w celu utrudnienia wejścia służbom, zbudował specjalne „zabezpieczenie” na drzwiach, jednak nie udało mu się uniknąć zatrzymania.

W trakcie interwencji okazało się, że 41-latek był poszukiwany. Został on aresztowany i przewieziony do zabrzańskiej komendy. Zgodnie z decyzją sądu, mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie ma odbyć karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto, za kradzież energii elektrycznej grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.