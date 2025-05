Sąd rejonowy Zabrze – wydziały

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:34 pm• Ciekawostki

Sąd Rejonowy w Zabrzu to jedna z kluczowych jednostek sądownictwa powszechnego na Śląsku. Rozpatruje sprawy cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze i wiele innych, pełniąc istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu systemu prawnego. Z myślą o mieszkańcach Zabrza i okolic przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik po wydziałach tego sądu, jego strukturze, godzinach pracy i procedurach.

Adres i dostępność – Sąd rejonowy Zabrze

Sąd Rejonowy w Zabrzu mieści się pod adresem:

ul. 3 Maja 21A, 41-800 Zabrze

📞 Telefon : 32 373 58 33

📧 e-mail: sekretariat@zabrze.sr.gov.pl

🌐 Strona: www.zabrze.sr.gov.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek : 7:30 – 15:30

Biuro Podawcze i Kancelaria: do godz. 15:00

Punkt Informacyjny: zwykle do 15:30

Wydziały Sądu Rejonowego w Zabrzu – podział i zakres kompetencji

Sąd składa się z kilkunastu wydziałów wyspecjalizowanych w określonych typach spraw. Oto one:

⚖️ I Wydział Cywilny

Zajmuje się m.in.:

sprawami o zapłatę,

o eksmisję,

zasiedzenie,

ochronę dóbr osobistych,

rozgraniczenie nieruchomości.

🏘️ II Wydział Karny

Rozpoznaje sprawy karne oraz wykroczenia.

Prowadzi postępowania przygotowawcze i rozpatruje akty oskarżenia, w tym także sprawy o przestępstwa gospodarcze.

👨‍👩‍👧 III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Rozpatruje sprawy związane z rodziną, m.in.:

rozwody, separacje,

alimenty,

pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,

sprawy nieletnich i przemoc w rodzinie.

💼 IV Wydział Pracy

Prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, takie jak:

odszkodowania,

mobbing,

przywrócenie do pracy,

spory o wynagrodzenie i czas pracy.

🏢 V Wydział Gospodarczy

Rozpoznaje sprawy między przedsiębiorcami, w tym:

o zapłatę,

upadłościowe,

rejestrowe (KRS).

📂 VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Prowadzi księgi wieczyste nieruchomości z terenu miasta Zabrze.

Można tu składać wnioski o wpisy i wykreślenia hipotek, zmiany właścicieli itp.

📌 Jak znaleźć właściwy wydział?

Dla osób, które nie wiedzą, do którego wydziału skierować swoje pismo, działa Punkt Informacyjny Sądu. Można tam uzyskać podstawową pomoc administracyjną (ale nie porady prawne). Pomocna jest też elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) oraz system Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych:

👉 https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

🧭 Skąd czerpać aktualne informacje?

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o Sądzie Rejonowym w Zabrzu jest jego oficjalna strona internetowa:

🔗 https://www.zabrze.sr.gov.pl

Dostępne są tam:

aktualne komunikaty (np. zmiany godzin pracy, epidemiczne),

formularze do pobrania,

dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów,

wykaz rozpraw,

numery kont bankowych (np. do opłat sądowych).

📚 Dodatkowe źródła edukacyjne

Jeśli chcesz zrozumieć, jak działają sądy i jak wygląda procedura cywilna czy karna:

navoica.pl – bezpłatne kursy z prawa cywilnego i administracyjnego

gov.pl/web/sprawiedliwosc – oficjalne materiały Ministerstwa Sprawiedliwości

prawo.pl – aktualności i komentarze ekspertów prawnych

[youtube.com/@MinisterstwoSprawiedliwosci] – wideo o pracy sądów i roli sędziego

📝 Podsumowanie

Sąd Rejonowy w Zabrzu to nowoczesna instytucja wymiaru sprawiedliwości, zapewniająca dostęp do sprawiedliwości mieszkańcom miasta i okolicznych gmin. Dzięki podziałowi na wyspecjalizowane wydziały i rozbudowane zaplecze informacyjne, każda sprawa – cywilna, rodzinna, karna czy gospodarcza – może zostać rozpatrzona profesjonalnie i rzetelnie. Dla mieszkańców oznacza to nie tylko ochronę praw, ale i sprawniejszy dostęp do instytucji sądowej na poziomie lokalnym.

