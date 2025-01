wydział komunikacji zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:15 pm• Ciekawostki

Wydział komunikacji w Zabrzu to miejsce, w którym mieszkańcy załatwiają wszystkie sprawy związane z pojazdami i uprawnieniami do kierowania. Jest jednostką organizacyjną działającą przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Obsługuje rejestrację aut, wydaje prawa jazdy, dba o nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz odpowiada za kwestie transportu drogowego. Dzięki temu zapewnia kierowcom wsparcie w uzyskaniu kompletnej dokumentacji, co przekłada się na bezpieczny i sprawnie funkcjonujący ruch drogowy na terenie Zabrza i jego okolic. Tu można zgłosić wyrejestrowanie pojazdu, uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę lub wystąpić o niezbędne licencje transportowe. Wydział komunikacji w Zabrzu w swojej działalności kieruje się przepisami prawa o ruchu drogowym, a także rozporządzeniami Ministra Infrastruktury dotyczącymi rejestracji i oznaczania pojazdów. Istotne znaczenie ma również współpraca z Centralną Ewidencją Pojazdów oraz organami kontrolnymi odpowiedzialnymi za transport publiczny.

Dane teleadresowe Wydział komunikacji UM Zabrze

Adres

Wydział Komunikacji, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze (pokoje 102–105)

Telefony

• Informacje dotyczące prawa jazdy: (32) 37-33-336 lub (32) 37-33-323

• Informacje dotyczące rejestracji pojazdów: (32) 37-33-561, (32) 37-33-570, (32) 37-33-571, (32) 37-33-314

• Informacje dotyczące transportu drogowego, licencji i zezwoleń: (32) 37-33-509

E-maile

• sekretariat_wk@um.zabrze.pl

Godziny pracy

• Poniedziałek: 7:30–17:30

• Od wtorku do czwartku: 7:30–15:30

• Piątek: 7:30–13:30

Sala Obsługi Klienta (stanowiska 2–9 – rejestracja pojazdów, stanowisko 11 – prawa jazdy)

• Poniedziałek: 7:30–17:30

• Od wtorku do czwartku: 7:30–15:30

• Piątek: 7:30–13:30

Najważniejsze zadania Wydziału komunikacji

Podstawowym zakresem działalności Wydziału pozostaje rejestracja pojazdów. Organ przyjmuje wnioski i wydaje dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe oraz tablice rejestracyjne. Zapewnia też obsługę zgłoszeń o wyrejestrowaniu samochodów i przekazuje do Centralnej Ewidencji Pojazdów dane o zwrocie zatrzymanych dokumentów. Zajmuje się okresowym wycofaniem pojazdu z ruchu wraz z późniejszym przywróceniem go do użytku, a w razie potrzeby prowadzi postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar finansowych wynikających z art. 140ma ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Istotną sferą działania wydziału pozostaje też prowadzenie spraw o uprawnienia do kierowania pojazdami. Pracownicy kompletują wnioski o wydanie praw jazdy: zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W obrębie kompetencji pozostaje również wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi czy pojazdami przewożącymi wartości pieniężne. Wydział nadaje także Profil Kandydata na Kierowcę, bez którego nie sposób rozpocząć szkolenia ani przystąpić do egzaminu państwowego. Podlegają mu kwestie związane z pozwoleniami do kierowania tramwajem. W ramach transportu drogowego organ kontroluje licencje i zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów specjalnych. Odpowiada za spedycję i licencje niezbędne do działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorców w zakresie przewozu osób i rzeczy. Czuwa nad wydanymi dokumentami pod kątem ich ważności i zgodności z wymogami prawnymi.

Wydział komunikacji dba także o nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Sprawdza ich wyposażenie, weryfikuje rzetelność prowadzonych badań technicznych i przygląda się dokumentacji rejestrowanej w czasie przeglądów. Kontroluje również ośrodki szkolenia kierowców, dbając o jakość kursów dla kandydatów na kierowców i instruktorów. Wydaje legitymacje instruktorom nauki jazdy i udziela wsparcia w formalnościach związanych z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia motorowerów, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych. W przypadku przedsiębiorstw wykonujących zawód przewoźnika drogowego Wydział wydaje zaświadczenia odnośnie liczby pojazdów podlegających dokumentacji zdolności finansowej. Informuje też urząd skarbowy i urząd gminy o zarejestrowanych pojazdach, w tym samochodach o masie przekraczającej 3,5 tony.

Sprawy dotyczące rejestracji nowego pojazdu

Rejestracja nowego pojazdu przebiega zgodnie z przepisami art. 72 oraz art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Należy zapewnić oryginał dowodu własności pojazdu, świadectwo zgodności WE albo dopuszczenia jednostkowego, jeżeli jest wymagane. Przy zakupie samochodu w autoryzowanym salonie na terenie Unii Europejskiej potrzebne jest potwierdzenie zapłaty akcyzy w kraju bądź zaświadczenie o braku takiego obowiązku. Wydział komunikacji w Zabrzu rejestruje nowe auta czasowo na 30 dni, co ułatwia właścicielom płynne rozpoczęcie korzystania z pojazdu. Następnie możliwe jest uzyskanie właściwego dowodu rejestracyjnego, zwykle do 30 dni od złożenia dokumentów. Wysokość opłat za rejestrację wynosi 160,00 zł przy standardowych tablicach do samochodu albo 1080,00 zł w razie preferencji dotyczących tablic indywidualnych. Motocykle i pojazdy pokrewne objęte są opłatą 120,00 zł, a motorowery 110,00 zł. Przy wniesieniu pełnomocnictwa funkcjonuje stawka 17,00 zł, co może dotyczyć sytuacji, gdy właściciel nie może stawić się osobiście przy składaniu wniosku.

Procedura obejmuje wypełnienie wniosku, dostarczenie wymaganych załączników i ewentualne zaświadczenie z salonu sprzedaży potwierdzające opłatę akcyzy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 sierpnia 2022 r. dokładnie określa czynności organów w sprawie rejestracji pojazdów, w tym sposób wydawania dokumentów. Dzięki temu normowane są szczegóły związane z oznaczeniami tablic, a także wymagania techniczne stawiane pojazdom. Ten wydział dba o aktualność przepisów, które stosuje w odniesieniu do rejestracji, wyrejestrowania bądź nadania profesjonalnej rejestracji.

Transport drogowy i licencje

W Zabrzu istotna część pracy Wydziału koncentruje się na przedsiębiorcach działających w transporcie drogowym. Wydział wydaje zezwoleń i licencji, w tym licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką i licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja). Analizuje wnioski o wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych, co ma znaczenie na przykład przy organizowaniu komunikacji powtarzalnej na danej trasie. Uprawnienia do zawodu przewoźnika drogowego, nadzór nad dokumentami, a także kontrole w kontekście spełniania wymagań formalnych tworzą kluczowy obszar tej działalności.

Ważna pozostaje obsługa osób, które już posiadają prawa jazdy, ale utraciły je w wyniku nałożonych kar lub zatrzymania dokumentów na mocy decyzji administracyjnej. Wydział w takiej sytuacji przyjmuje pisma w sprawie przywrócenia uprawnień do kierowania i kieruje sprawy do właściwego organu, jeżeli wymagana jest dodatkowa kontrola lub badanie lekarskie. Nie brakuje też zadań związanych z wydawaniem Karty Kwalifikacji Kierowcy oraz Profilu Kierowcy Zawodowego, co stanowi kolejną płaszczyznę regulowaną przepisami o transporcie drogowym. Umożliwia to kierowcom pojazdów ciężarowych i autobusów bezpieczne wykonywanie zawodu.

Dodatkowe obowiązki i formalności

W obrębie kompetencji Wydziału mieści się też prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów, dzięki czemu możliwe jest sprawne weryfikowanie miejsca, w którym przeprowadza się przeglądy techniczne. Jeśli właściciel pojazdu zdecyduje się na zgłoszenie wycofania samochodu z ruchu, w Wydziale można wypełnić odpowiedni wniosek i dopełnić formalności. W sytuacji gdy mieszkańcy Zabrza planują rejestrować jachty bądź inne jednostki pływające o długości do 24 m, również przychodzą właśnie tutaj. Istotnym aspektem pozostaje wypełnianie obowiązku sporządzania półrocznych sprawozdań na rzecz Śląskiego Inspektora Transportu Drogowego, do którego trafiają informacje o liczbie wydanych zezwoleń, licencji lub zaświadczeń.

Interesanci korzystają z możliwości rezerwacji wizyty online, co przyspiesza obsługę i pozwala uniknąć czekania w kolejkach. System umawiania terminów dostępny jest pod adresem https://zabrze.ustaltermin.pl/1. Podobnie dogodne jest wnoszenie opłat bezpośrednio w kasie Urzędu lub za pomocą przelewu na odpowiedni rachunek bankowy. W tytule przelewu warto zaznaczyć numer VIN pojazdu i dopisać „opłata za rejestrację,” aby księgowanie wpłaty przebiegło sprawnie.

Jeżeli pojazd należy do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wszelkie czynności wykonuje ona sama albo przez upoważnioną osobę. Przy podmiotach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę załatwiają osoby wskazane w dokumentach rejestrowych, najczęściej reprezentujące spółkę. Uprawnionym może być prokurent lub inna osoba wyznaczona na mocy odpowiedniej uchwały, jeśli taki sposób reprezentacji został dopuszczony w KRS.

Brak formalności w określonym terminie może skutkować nałożeniem kary. Prawo o ruchu drogowym określa, że właściciel pojazdu posiada obowiązek zgłaszania zmian danych w dowodzie rejestracyjnym maksymalnie w ciągu 30 dni. Dotyczy to wszystkich okoliczności mogących wpłynąć na aktualność dokumentów – przykładowo zmiany adresu zamieszkania, dopisania współwłaściciela lub innych modyfikacji mających znaczenie dla organu rejestrującego.

Wydział komunikacji w Zabrzu spełnia kluczową rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa na drogach oraz w regulowaniu transportu publicznego. Jego pracownicy kontrolują ważność dokumentów transportowych, wspierają instruktorów nauki jazdy, weryfikują badania techniczne i reagują na zdarzenia wymagające postępowań administracyjnych. To nie tylko punkt rejestracji pojazdów czy wydawania praw jazdy, ale także miejsce, w którym profesjonalnie realizuje się funkcje nadzorcze i kontrolne w sferze komunikacji miejskiej oraz prywatnej. Dzięki temu mieszkańcy Zabrza mogą wygodnie załatwiać formalności związane z dopuszczeniem do ruchu różnego rodzaju pojazdów, uzyskiwać wymagane licencje i spędzać mniej czasu w urzędowych kolejkach. Rezerwacja wizyty online, kompetentna obsługa oraz jasno określone procedury wpisują się w filozofię ułatwiania dostępu do usług publicznych, a jednocześnie gwarantują przestrzeganie przepisów i dbają o porządek na drogach.

