Taxi Zabrze – taksówka tanio – cennik

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:00 pm• Ciekawostki • One Comment

W Zabrzu działa wiele tak zwanych korporacji taksówkarskich. Niektóre z nich działają w naszym mieście już kilkadziesiąt lat. Niezależnie czy korzystasz z taksówek na co dzień np. w dojazdach do pracy czy szukasz w sobotnią noc transportu do domu – nie powinieneś mieć w Zabrzu problemu z zamówieniem taxi. Mnogość taksówek ma również wpływ na to, że podróżowanie taxówką jest dość tanie w Zabrzu. Oczywiście każdy taksówkarz ma swój cennik i warto się z nim zapoznać zanim rozpoczniemy podróż. Szczególne znacznie może mieć tu kwestia tego czy chcemy podróżować w dzień roboczy czy w dzień wolny, w jakich godzinach będziemy podróżować oraz czy cel podróży znajduje się poza Zabrzem czy w jego granicach. Te informacje mogą mieć wpływ na finalny koszt.

Poniżej znajdziesz korporacje taksówkarskie działające w Zabrzu

Pamiętaj, aby zapytać o koszt podróży zanim zdecydujesz się na usługę taksówki. Warto wcześniej znać odległość do celu np. sprawdzając wcześniej trasę w aplikacji Google Maps. Nie jest jednak to konieczne, telefonicznie powinniśmy otrzymać informację o cenie podając sam cel podróży tj. miasto, ulicę, numer.

Taxi West Zabrze

Telefon: 32 278 28 28

Golden Taxi Zabrze

Telefon: 34 334 33 43

Taxi Kopernik Zabrze

Telefon: 32 271 68 68

Boss TAXI Zabrze

Telefon: 32 444 24 24

Taxi Skorpion Zabrze

Telefon: 32 273 33 33

Tele-Taxi Centrum

Telefon: 32 271 66 66

Taxi Zabrze

Telefon: 32 276 76 76

TAXI GEST Zabrze

Telefon: 884 889 225

TAXI PARTNER ZABRZE

Telefon: 500 330 340

Taxi Zabrze

Telefon: 505 412 176

Radio Taxi Zabrze

Telefon: 506 952 781

Ile kosztuje taxi w Zabrzu?

Cena początkowa waha się między 7-9 zł. Cena ta jest naliczana jeszcze przed rozpoczęciem kursu i od tej kwoty liczymy kolejne koszta, na które składają się przebyte kilometry do danego celu. Cena za kilometr różni się w zależności od wybranej firmy, jednak przede wszystkim na ceną za kilometr wpływ mają tak zwane taryfy. Taryfy określają poszczególne korporacje i wyróżniają ich typu na podstawie tego czy kursy odbywa się w dzień czy w nocy, czy w dni robocze czy wolne oraz czasami czy kurs odbywa się poza dane miasto lub miasta. W zależności od tego jaką mamy taryfę otrzymamy stawkę za kilometr. Najtańsze są kursy zazwyczaj między godzinami 6-22 w dni robocze w granicach Zabrza. Najdroższa usługa taksówki będzie hipotetycznie w dzień wolny czyli weekend lub święta, w godzinach 22-6 oraz wykraczający poza granice Zabrza. Najtańsza taryfa to zazwyczaj 3-4 zł /km km, najdroższa to około 4-5 zł / km.

Dodatkową opłatą jest postój taksówki. Jest to sytuacja, w której prosimy kierowcę by na nas poczekał np. w trakcie kursu do celu po drodze chcemy załatwić jakąś sprawę. Wtedy każda rozpoczęta godzina to zazwyczaj około 40 zł.

Przykładowe ceny kursów

Poniżej przedstawiamy bardzo orientacyjne ceny kursów. Prosimy nie traktować poniższych wycen w żaden sposób wiążąco wobec konkretnych korporacji taksówkarskich.

Kurs Zabrze Centrum – Katowice Centrum – cena

Trasa: ok. 21 km

Orientacyjny koszt: 70 zł – 113 zł – w zależności od godziny i dnia tygodnia

Kurs Zabrze Centrum – Gliwice Rynek – cena

Trasa: ok. 13 km

Orientacyjny koszt: 46 zł – 72 zł – w zależności od godziny i dnia tygodnia

Kurs Zabrze Centrum – Bytom Agora – cena

Trasa: ok. 13 km

Orientacyjny koszt: 46 zł – 72 zł – w zależności od godziny i dnia tygodnia

Kurs Zabrze Centrum – Ruda Śląska Urząd Miasta – cena

Trasa: ok. 10 km

Orientacyjny koszt: 37 zł – 58 zł – w zależności od godziny i dnia tygodnia

Kurs Zabrze Centrum – Pyrzowice – Lotnisko Katowice – cena

Trasa: ok. 35 km

Orientacyjny koszt: 113 zł – 183 zł – w zależności od godziny i dnia tygodnia

Czy wiesz, że…

Taxi to usługa, która zapewnia transport pojazdem mechanicznym. Taksówka to pojazd do wynajęcia z kierowcą, służący do przewozu pasażerów. Termin ten pochodzi od francuskiego słowa „taxi”, które z kolei pochodzi od greckiego słowa „ταξια”, oznaczającego „podróż”. Zazwyczaj usługa realizowana jest na żądanie. Taksówka kursuje między lokalizacjami, często zdefiniowanymi przez klienta na z góry określone odległości i miejsca docelowe. Do prowadzenia taksówki wymagana jest licencja taksówkowa, zwykle wydawana przez władze lokalne. Zawód taksówkarza jest odpowiednio regulowany i wymaga wcześniej wspomnianej licencji.

Być może zainteresują Cię tematy:

– uber zabrze

– uber eats zabrze

– taxi zabrze zaborze

– taxi zabrze rokitnica

– taxi zabrze helenka

Visited 1 024 times, 1 visit(s) today