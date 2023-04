96-letnia zabrzanka padła ofiarą oszustów telefonicznych i straciła 10 tys. zł

Rozwiązanie sprzed 17 lat zbrodni to wynik niesłabnącej determinacji policjantów z tzw. Archiwum X – Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ich staranne i skrupulatne podejście do pracy pozwoliło na rozwikłanie sprawy zabójstwa 50-letniego mężczyzny, którego ciało zostało znalezione w lesie w Zabrzu w listopadzie 2005 roku. Sprawcy, którzy […]