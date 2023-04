Koncert „Musica Humana” w Zabrzańskiej Filharmonii z udziałem absolwentów

W nadchodzący czwartek, 27 kwietnia, zabrzańska filharmonia znowu zaskoczy swoją publiczność wyjątkowym wydarzeniem. Tego wieczoru, muzyczne talenty, którzy ukończyli Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. S. Moniuszki w Zabrzu, będą mieli okazję wystąpić razem z filharmonikami. Wszystko to z okazji koncertu „Musica Humana”.

Ta wyjątkowa gala muzyczna, której nie można przegapić, pozwoli na prezentację najwyższej klasy talentów młodzieży z Zabrza. Będzie to nie tylko okazja do wysłuchania wyjątkowej muzyki, ale także do wsparcia i uhonorowania tych utalentowanych artystów, którzy już teraz przyciągają uwagę swoimi umiejętnościami i pasją.

W orkiestrze, która towarzyszyć będzie młodym artystom, znajdą się takie instrumenty jak skrzypce, flet, fortepian, wokal, róg, akordeon i wiolonczela. Wykonawcy, którzy zaprezentują swoje talenty wraz z filharmonią, to Weronika Petela, Emilia Matuła, Hanna Słota, Oliwia Pilichowska, Julia Spętany, Maciej Strzałkowski, Idril Cichocka, Wiktoria Simlat, Łukasz Zbiżek, Żaneta Siwonia, Malwina Zbień, Justyna Liber, Radosław Garbiec i Amelia Czapnik.

Dyrygowanie wydarzeniem będzie tradycyjnie powierzone doświadczonemu dyrygentowi, Sławomirowi Chrzanowskiemu. To on wprowadzi publiczność w świat muzyki, wypełniając salę koncertową Filharmonii wspaniałymi dźwiękami.

Podczas koncertu „Musica Humana” zabrzanska publiczność będzie miała okazję posłuchać dzieł takich kompozytorów jak Szymanowski, Mozart, Beethoven, Bizet, Verdi, Lehár, Benda, Popp, Loilette, Mitch, Rodgers, Wieniawski oraz Saint-Saens i Strauss.

Nie zapomnij o swojej rezerwacji, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Bilety można zarezerwować na stronie www.filharmonia.zabrze.pl lub w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej. To wydarzenie warto zaliczyć do swoich ulubionych i na długo zapamiętać jako niezapomniane wrażenie muzyczne.