Bezpieczeństwo podczas ferii 2023 w Zabrzu

Zachowaj ostrożność podczas zabawy śnieżkami. Unikaj używania ciasno ubitego śniegu i przedmiotów, takich jak kamienie, ponieważ mogą one zaszkodzić zdrowiu i życiu kolegom, jeśli nimi w nich rzucisz. Bądź świadomy zagrożeń, jakie możesz napotkać, jeśli będziesz nieostrożny. Rzucanie śnieżkami w poruszające się pojazdy może być niebezpieczne i może prowadzić do niebezpiecznych wypadków, co byłoby naruszeniem prawa. Dlatego najlepiej unikać takich działań dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych.

Upewnij się, że tylko osoby dorosłe są odpowiedzialne za organizację i/lub prowadzenie kuligu. Przymocuj sanki solidną liną, aby zapobiec ich rozłączeniu. Co więcej, pamiętaj, aby nigdy nie przyczepiać go do samochodu, ponieważ jest to nielegalne i może mieć tragiczne konsekwencje.