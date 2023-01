Trwają poszukiwania zaginionego 50 latka Grzegorza Rama

8 stycznia zaginął 50-letni Grzegorz Rama z Zabrza. Ostatni raz widziano go w sklepie przy ul. Kondratowicza, w Zabrzu. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani nie wrócił do domu.

Zabrzańska Policja prosi o kontakt osoby posiadające informację o zaginionym pod numerem telefonu 47 85 43 200 lub numer alarmowy 112.

Zaginiony Grzegorz Rama Ma 180 cm wzrostu, jest krępej budowy, ma ciemne, krótkie włosy z widocznymi zakolami. Ubrany był w niebieskie dżinsy wraz ze spodniami od piżamy pod spodem, niebieską bluzę, miodowo-brązowe buty, a także niebieską kurtkę z białym paskiem.