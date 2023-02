Biedronka Zabrze, godziny otwarcia

Biedronka to jedna z największych sieci sklepów spożywczych w Polsce, oferująca swoim klientom szeroki wybór produktów w konkurencyjnych cenach. W Zabrzu dostępnych jest 15 sklepów tej sieci, które zaspokajają potrzeby mieszkańców i stanowią doskonałe miejsce do zakupów codziennych potrzeb.

Biedronka Zabrze Krakowska

Adres:

Krakowska 5, 41-808 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:30

wtorek 06:00–23:30

środa 06:00–23:30

czwartek 06:00–23:30

piątek 06:00–23:30

sobota 06:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Wolności

Adres:

Wolności 88, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:00

wtorek 06:00–23:00

środa 06:00–23:00

czwartek 06:00–23:00

piątek 06:00–23:00

sobota 06:00–23:00

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Paderewskiego

Adres:

Paderewskiego 21a, 41-810 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 05:00–00:00

wtorek Czynne całą dobę

środa Czynne całą dobę

czwartek Czynne całą dobę

piątek Czynne całą dobę

sobota 00:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Wolności

Adres:

Wolności 480, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:00

wtorek 06:00–23:00

środa 06:00–23:00

czwartek 06:00–23:00

piątek 06:00–23:00

sobota 06:00–23:00

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Wolności

Adres:

Wolności 317, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:30

wtorek 06:00–23:30

środa 06:00–23:30

czwartek 06:00–23:30

piątek 06:00–23:30

sobota 06:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Jana Matejki

Adres:

Jana Matejki 48, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:30

wtorek 06:00–23:30

środa 06:00–23:30

czwartek 06:00–23:30

piątek 06:00–23:30

sobota 06:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Karola Hermisza

Adres:

Karola Hermisza 16, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 05:00–23:30

wtorek 05:00–23:30

środa 05:00–23:30

czwartek 05:00–23:30

piątek 05:00–23:30

sobota 05:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Legnicka

Adres:

Legnicka 31, 41-811 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:00

wtorek 06:00–23:00

środa 06:00–23:00

czwartek 06:00–23:00

piątek 06:00–23:00

sobota 06:00–23:00

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Klonowa

Adres:

Klonowa 15, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:30

wtorek 06:00–23:30

środa 06:00–23:30

czwartek 06:00–23:30

piątek 06:00–23:30

sobota 06:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Szczęść Boże

Adres:

Szczęść Boże 6, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 05:00–23:30

wtorek 05:00–23:30

środa 05:00–23:30

czwartek 05:00–23:30

piątek 05:00–23:30

sobota 05:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Franciszkańska

Adres:

Franciszkańska 22, 41-819 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 05:00–23:30

wtorek 05:00–23:30

środa 05:00–23:30

czwartek 05:00–23:30

piątek 05:00–23:30

sobota 05:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze aleja Szczęście Ludwika

Adres:

aleja Szczęście Ludwika 2a, 41-807 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 05:00–23:30

wtorek 05:00–23:30

środa 05:00–23:30

czwartek 05:00–23:30

piątek 05:00–23:30

sobota 05:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Bytomska

Adres:

Bytomska 33, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 06:00–23:00

wtorek 06:00–23:00

środa 06:00–23:00

czwartek 06:00–23:00

piątek 06:00–23:00

sobota 06:00–23:00

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Jordana

Adres:

Jordana 61, 41-813 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 05:00–23:30

wtorek 05:00–23:30

środa 05:00–23:30

czwartek 05:00–23:30

piątek 05:00–23:30

sobota 05:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Biedronka Zabrze Wolności

Adres:

Wolności 273, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

poniedziałek 05:00–23:30

wtorek 05:00–23:30

środa 05:00–23:30

czwartek 05:00–23:30

piątek 05:00–23:30

sobota 05:00–23:30

niedziela Zamknięte

Telefon:

800 080 010

Sklepy Biedronka w Zabrzu oferują swoim klientom również szeroki wybór produktów sezonowych, takich jak produkty świąteczne czy letnie. W okresie wakacyjnym sklepy Biedronka w Zabrzu oferują także szeroki wybór produktów plażowych, takich jak leżaki, parasole czy akcesoria do pływania.

Biedronka w Zabrzu jest także znana z swojej oferty promocyjnej, oferującej swoim klientom wiele produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Sklepy Biedronka w Zabrzu organizują także różnego rodzaju konkursy i promocje, dzięki którym klienci mogą wygrać atrakcyjne nagrody.

Biedronka Zabrze jest doskonałym miejscem do zakupów codziennych potrzeb, oferującym swoim klientom szeroki wybór produktów w konkurencyjnych cenach. Sklepy Biedronka w Zabrzu cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy doceniają wysoką jakość produktów, atrakcyjne ceny i profesjonalną obsługę. Jeśli jeszcze nie odwiedziliście sklepów Biedronka w Zabrzu, to zachęcamy do tego, aby przekonać się osobiście o ich wysokiej jakości.