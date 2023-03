Buty rowerowe — jak kupić odpowiednie?

Nie da się ukryć, że sezon rowerowy zbliża się do nas wielkimi krokami. Miłośnicy jednośladów z całą pewnością już oczekują dnia, w którym będą oni mogli wybrać się na długo wyczekiwaną przejażdżkę. Co więcej, zaczynają oni również przygotowywać swoje rowery do kolejnego sezonu. Pompowanie kół oraz przegląd hamulców to absolutny standard. Niemniej jednak rowerzyści nie mogą zapomnieć o tym, że siebie również należy do tego sezonu przygotować. Z pewnością warto największą uwagę zwrócić na buty rowerowe, które mają nam zapewnić wygodną i komfortową jazdę. Jednak butów rowerowych w sklepach sportowych obecnie nie brakuje. Wobec tego, które z nich warto wybrać?

Buty rowerowe z oznaczeniem SPD czy może bez niego?

Nie zależnie od tego, czy chcemy zakupić buty rowerowe miejskie, czy także obuwie kolarskie dla profesjonalistów, będziemy musieli się nad ostatecznym wyborem nieco zastanowić. Sklepy z akcesoriami dla kolarzy oferują różnorodne modele butów, które posiadają także specjalistyczne oznaczenia. Wiele wątpliwości mogą wzbudzić buty rowerowe z SPD, czyli z systemem zatrzaskowym. Oczywiście znajdziemy również takie buty rowerowe, które tego systemu nie posiadają. Tak więc, które z nich będą znacznie lepszym wyborem? Otóż sam system SPD faktycznie jest dość użyteczny i świetnie sprawdza się podczas nieco dłuższych przejażdżek rowerowych. Dzięki temu, że buty rowerowe posiadają system SPD można znacznie zwiększyć przyjemność z jazdy, a także rozwijać znacznie większe prędkości. Warto jednak mieć na uwadze to, że buty rowerowe miejskie z systemem SPD nie mają jednocześnie większego sensu. W przestrzeni miejskiej nie rozwijamy dużych prędkości, a więc nie będziemy w stanie wykorzystać pełnego potencjału SPD. Wobec tego, w tym momencie wybór butów rowerowych jest całkowicie uzależniony od tego, na jakich trasach i na jakich dystansach najczęściej jeździmy.

Czy istnieją uniwersalne buty rowerowe?

Zdarzyć się może i tak, że jednego dnia poruszamy się naszym jednośladem całkowicie w ruchu miejskim, podczas gdy drugiego dnia zdecydujemy się na zorganizowanie sobie nieco dłuższej przejażdżki. Oczywiście buty rowerowe i ich zakup to dość pokaźny wydatek, więc kupowanie ich wedle naszego kaprysu również nie jest najlepszym rozwiązaniem. Można zadać sobie więc pytanie, czy istnieją uniwersalne buty rowerowe? Okazuje się, że tak. Możemy zdecydować się na ich zakup, jednak musimy mieć na uwadze to, że nie są one przeznaczone dla profesjonalistów. Co więcej, w momencie kiedy nasze zainteresowanie wzbudzą uniwersalne buty rowerowe wówczas musimy nieco bardziej przyłożyć się do kwestii ich wyboru. Przede wszystkim nasza uwaga powinna skupić się na jakości takiego obuwia – warto sprawdzić zarówno podeszwę jak i materiał. Z pewnością nie mniej istotny będzie również design oraz cena, co również warto mieć na uwadze.

O czym warto pamiętać wybierając buty rowerowe?

Buty rowerowe miejskie czy nawet dla prawdziwych profesjonalistów to wyjątkowo trudny wybór. Istnieje jednak kilka aspektów, o których nie możemy zapomnieć. Przede wszystkim pamiętajmy, że buty rowerowe mają być wygodne i wręcz perfekcyjnie dopasowane pod względem rozmiaru. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych i bolesnych odcisków, a także znacznie poprawimy swój komfort jazdy na rowerze. Dodatkową kwestią jest także wytrzymałość – z pewnością nie chcemy, by już po pierwszej przejażdżce nasze buty rowerowe nadawały się jedynie do wyrzucenia. Wybierajmy więc obuwie nie tylko od znanych producentów, ale także i takie, które zostało stworzone z wyjątkowo trwałych oraz solidnych materiałów. Dzięki temu buty rowerowe przetrwają z nami nie jedną przejażdżkę, a my z całą pewnością takiego zakupu nie pożałujemy.

Buty rowerowe to niezbędny element wyposażenia każdego miłośnika jednośladów. Niemniej jednak ich wybór może przysparzać wiele problemów. Pamiętajmy, że buty rowerowe mają dopasować się przede wszystkim do naszego stylu jazdy, a także zapewnić nam wyjątkowy komfort oraz wygodę podczas każdej przejażdżki.