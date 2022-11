Jeśli pasjonujemy się numizmatyką, możemy zbierać dawne nominały i opcjonalnie zarabiać na swoim hobby. Także w sytuacji, kiedy nie ciekawi nas kolekcjonowanie starych monet, warto zainteresować się ich sprzedażą. Nie wiesz, czy warto kolekcjonować stare monety? Przychodzimy z odpowiedzią!

Opłacalność numizmatyki

Jeśli nie zależy nam na przechowywaniu starych monet, lepiej się ich nie pozbywać. Warto uczynić z kolekcjonowania dawnych numizmatów łatwy i skuteczny sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki. Obecnie istnieje wielu prawdziwych pasjonatów, którzy przyjmą unikatowe egzemplarze i zechcą nabyć je do własnych celów. Cenne monety, które są zachowane w dobrym stanie, mogą być sprzedane po atrakcyjnej cenie m.in. za sprawą prowadzonych aukcji internetowych lub poprzez skup starych monet. Dzięki temu postawimy na profesjonalny handel numizmatami, a więc skorzystamy ze sprawdzonego i skutecznego rozwiązania. Wybór którejś z oferowanych możliwości pozwala nie tylko na bezpieczne pozyskanie autentycznych zbiorów, ale również na ich rzetelną wycenę.

Jakie momenty dobrze jest posiadać w swojej kolekcji?

Należy pamiętać, że nie wszystkie stare monety cieszą się równą popularnością. W dużej mierze ich atrakcyjność i znaczenie zależą od rodzaju kruszcu, stanu numizmatów, dostępności na rynku, a także okresu historycznego, którego sięgają. Można więc stwierdzić, że na zainteresowanie posiadaną kolekcją wpływają różne czynniki. Warto jednak znać rodzaje monet, które są szczególnie warte uwagi.

Monety obiegowe

To używane na co dzień monety, które są ogólnodostępne i przez to mogą stanowić źródło przychodu zwłaszcza dla początkujących kolekcjonerów. Aby stworzyć ciekawą kolekcję monet obiegowych, należy uważnie śledzić sytuację na rynku, która pozwoli nam jak najszybciej zaopatrzyć się w pieniądze bezpośrednio wyłapane z obiegu. To dobra metoda, aby nabyć waluty bez ponoszenia nadmiernych wydatków, jednak często wiąże się z koniecznością uzupełnienia kolekcji. Przy tej okazji warto zadbać o odmiany poszczególnych roczników i jak najlpszy stan starych monet.

Monety inwestycyjne

To tzw. bulionówki, a więc rodzaje monet, które z punktu widzenia inwestorów są najatrakcyjniejsze. Ich wartości należy dopatrywać się przede wszystkim w kruszcu, z jakiego zostały wykonane. Dzięki temu ich wartość dekoracyjna znacznie wzrasta, a tym samym bulionówki są niezmiennie pożądane przez prawdziwych kolekcjonerów. Z tego względu tworzenie zbiorów monet inwestycyjnych jest zajęciem, któremu poświęcają się najbogatsi zbieracze i pasjonaci. Warto wspomnieć, że monety inwestycyjne nie mają określonego nakładu i zależy on wyłącznie od popytu na dane numizmaty w danym roku.

Monety kolekcjonerskie

Z reguły monety kolekcjonerskie są cenniejsze, niż mógłby na to wskazywać ich nominał. Jeśli chcemy stworzyć unikatowe zbiory dawnych monet, warto zwrócić uwagę na to, w jakim nakładzie są one emitowane. Serie kolekcjonerskie bardzo często poświęcają całą kolekcję wybranej tematyce motywów dekoracyjnych. Dlatego przy zbieraniu poszczególnych egzemplarzy warto zwrócić uwagę na elementy takie jak: