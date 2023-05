Elektrociepłownia w Zabrzu tworzy raj dla pszczół: powstaje łąka kwietna

Odkrywając niecodzienny sposób na ekologiczne wspieranie natury, zabrzańska elektrociepłownia Fortum skierowała swoją uwagę na owady zapylające – niezastąpione ogniwo w kręgu życia naszej planety. Wśród nich, nie bez znaczenia są pszczoły miodne, które od sierpnia 2022 roku zaadaptowały jako swoje miejsce zamieszkania sześć uli rozlokowanych na obszarze zakładu. Z chęci uczczenia Światowego Dnia Pszczół, obchodzonego 20 maja, elektrociepłownia planuje stworzyć na swoim terenie atrakcyjną dla tych owadów łąkę kwietną o imponującej powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych, znajdującą się nieopodal bramy wjazdowej.

Od ubiegłego roku na terenie elektrociepłowni mamy nowych lokatorów, którymi są pszczoły miodne, zamieszkujące sześć postawionych specjalnie dla nich uli. Powstająca łąka kwietna została posiana właśnie z myślą o nich, ale nie tylko. Łąka kwietna to świetna alternatywa dla wymagającego pielęgnacji trawnika. Oczywiście udostępniamy ją wszystkim okolicznym zapylaczom, a do tego grona zaliczają się również mrówki czy chrząszcze. Dla dzikich owadów zapylających mamy w planie wybudowanie dodatkowych drewnianych domków – mówi Andrzej Starzyński, kierownik Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Liczymy na to, że w tym roku nasze pszczoły korzystając z posianych roślin kwietnych po raz pierwszy wyprodukują miód.

Od sierpnia poprzedniego roku, przestrzeń Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu stała się domem dla szacunkowo 300 tysięcy pszczół miodnych. Sześć uli, które teraz goszczą te gorliwe zapylacze, jest jednym z elementów, które świadczą o ekologicznym zaangażowaniu elektrociepłowni. Właśnie z myślą o tych niezwykle ważnych dla ekosystemu owadach, powstała inicjatywa stworzenia kwietnej łąki. Wkrótce przestrzeń ta zamieni się w kwitnący raj, dostarczający pszczół miodnych i innym zapylaczom nie tylko schronienia, ale także dostępu do różnorodnego pożywienia przez cały okres kwitnienia.

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu nie zapomina o znaczeniu wszystkich owadów zapylających dla prawidłowej równowagi ekosystemu. Zrozumienie ich roli w naturalnym środowisku, w którym funkcjonujemy, jest kluczowe dla długotrwałej ochrony naszej planety.

Mieszanka nasion na łąkę kwietną została specjalnie dobrana pod kątem różnych gatunków owadów zapylających oraz terenu, a przewagę stanowią rośliny wieloletnie. Pierwsze kwiaty pojawią się już za ok. 6 tygodni – podkreśla Krzysztof Poppe, który zawodowo zajmuje się pszczelarstwem i opiekuje się zabrzańskimi pszczołami. Pszczoły są również doskonałym wskaźnikiem jakości środowiska. Pozyskany miód zostanie przebadany w laboratorium pod kątem gatunków roślin, które pszczoły odwiedziły w poszukiwaniu pyłku i nektaru. W przypadku pszczoły miodnej oblatują one obszar o promieniu ok. 3 km od ula. Badając miód z pasieki możemy uzyskać informację o środowisku na obszarze 27 kmkw.

Bliski Światowy Dzień Pszczół, który przypada na 20 maja, to doskonały moment, aby podkreślić wagę tych niezwykłych owadów dla ekosystemu i produkcji żywności. To również czas na refleksję, co możemy zrobić, aby zabezpieczyć przetrwanie tych nieocenionych dla naszego środowiska stworzeń. Inicjatywa Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu to jeden z kroków, które można podjąć w tym kierunku, ukazując, jak ważne jest działanie na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających.