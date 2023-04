Nagrody im. Wojciecha Korfantego wręczone podczas gali w Sztolni Królowa Luiza

Nagroda im. Wojciecha Korfantego to wyróżnienie, które stanowi nie tylko uznanie dla dokonań laureatów, ale również formę upamiętnienia zasług Wojciecha Korfantego oraz nawiązanie do jego dziedzictwa. Wojciech Korfanty to postać, która wpisała się w historię Polski i Górnego Śląska, a jej działania przyczyniły się do powstania niepodległego państwa polskiego. To wspaniałe, że w tak uroczysty sposób można przypomnieć o jego zasługach i uhonorować osoby, które kontynuują jego dzieło.

Gala wręczenia Nagrody im. Wojciecha Korfantego to także ważne wydarzenie dla mieszkańców regionu, ponieważ pozwala ona na poznanie ludzi i instytucji, które pracują na rzecz Górnego Śląska i jego mieszkańców. To także doskonała okazja do zaprezentowania kultury górnośląskiej i jej bogactwa, a także do wyrażenia szacunku dla jej twórców i promotorów.

Nagroda im. Wojciecha Korfantego to wyjątkowe wyróżnienie, które cieszy się dużym prestiżem wśród mieszkańców Górnego Śląska. Dzięki niemu można docenić ludzi i instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się dla regionu, a jednocześnie przypomnieć o dziedzictwie Wojciecha Korfantego i jego niezwykłym wkładzie w historię Polski i Górnego Śląska.

źródło: UM Zabrze / https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik