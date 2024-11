Fotowoltaika dla firm. Czy warto w nią zainwestować?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:17 pm• Ciekawostki

Przy szybko rosnących cenach energii, warto pomyśleć o zmniejszeniu firmowych kosztów poprzez założenie paneli fotowoltaicznych. Dzięki licznym programom dofinansowania wcale nie musi się to wiązać z dużym wydatkiem. Jakie są dodatkowe korzyści z założenia fotowoltaiki w swojej firmie?

Fotowoltaika to obecnie najpopularniejsze źródło energii odnawialnej. Jej działanie polega na tym, że energia elektryczna wytwarzana jest z promieniowania słońca. To metoda nie tylko przyjazna dla środowiska, ale dająca wiele dodatkowych korzyści firmom.

Oszczędność na kosztach energii i szybki zwrot z inwestycji

Opłacalność fotowoltaiki zależy od kilku czynników, takich jak lokalizacja instalacji czy warunki nasłonecznienia. Przez coraz szybciej rosnące ceny energii inwestycja w fotowoltaikę szybko się zwróci, często nawet już w 5 lat, a dzięki możliwości skorzystania z dotacji dla firm na instalację fotowoltaiczną, koszt jej założenia będzie niewielki. Fotowoltaika dla firm to znaczna oszczędność na rachunkach za prąd, a także ograniczenie ryzyka przerw w dostawie prądu, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na fotowoltaikę razem z magazynem energii. Fotowoltaika to też sprawdzony sposób na lokatę swojego kapitału oraz ochronę swoich pieniędzy przed inflacją. Dodatkowo fotowoltaika podniesie wartość nieruchomości.

Ochrona środowiska

Fotowoltaika to rozwiązanie bardzo ekologiczne. Odnawialne źródła energii pomagają ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Fotowoltaika nie emituje do atmosfery żadnych gazów czy pyłów, a prąd ze słońca jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż prąd z węgla. Zakładając fotowoltaikę można się więc przyczynić do redukcji Co2, a także zbudować wizerunek swojej firmy jako dbającej o środowisko i wprowadzającej ekologiczne rozwiązania w codzienne działanie przedsiębiorstwa.

Niezależność energetyczna

Kolejna zaleta fotowoltaiki to niezależność energetyczna, gdyż wyprodukowany prąd wystarczy do tego, żeby zasilić sprzęty czy ogrzać biuro. Korzystając z fotowoltaiki jesteśmy jednocześnie też twórcami energii, dzięki czemu nie trzeba płacić dużych kwot zakładowi energetycznemu, gdyż energię pobierzemy bezpośrednio z instalacji, a powstałe nadwyżki energii będzie można sprzedać do sieci energetycznej. Fotowoltaika to też sposób na to, aby uniknąć dużych podwyżek cen prądu. Dodatkowo łatwo ją zamontować, gdyż panele fotowoltaiczne można umieścić zarówno na dachu budynku, jak i np. w ogrodzie.

