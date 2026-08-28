Płyta indukcyjna Electrolux z matową powierzchnią SaphirMatt® a widoczność zarysowań i odcisków palców

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:03 pm• Ciekawostki

Codzienne gotowanie szybko weryfikuje wygląd płyty grzewczej. Na powierzchnię trafiają krople wody, tłuszcz, para, resztki składników, a do tego dochodzi regularne dotykanie panelu sterowania. W efekcie smugi, odciski palców i drobne rysy mogą być widoczne jeszcze przed zakończeniem przygotowywania posiłku.

Dlatego w nowoczesnym AGD znaczenie mają nie tylko funkcje grzania. Coraz ważniejsze stają się także materiały, sposób wykończenia i odporność powierzchni na typowe ślady użytkowania. Dobrym przykładem takiego podejścia jest płyta indukcyjna Electrolux z matową powłoką SaphirMatt®, zaprojektowaną z myślą o ograniczeniu widoczności zarysowań, smug i odcisków palców.

Dlaczego powierzchnia płyty ma znaczenie w codziennym gotowaniu?

Płyta indukcyjna działa inaczej niż tradycyjna płyta elektryczna. Wykorzystuje pole elektromagnetyczne, które ogrzewa bezpośrednio dno odpowiedniego naczynia. Sama powierzchnia nie jest źródłem ciepła w takim sensie jak klasyczny element grzejny, choć nagrzewa się wtórnie od garnka lub patelni.

Ten sposób działania wspiera szybką reakcję na zmianę mocy i precyzyjniejsze sterowanie temperaturą. W praktyce liczy się jednak nie tylko to, jak płyta grzeje, ale też jak wygląda po gotowaniu.

Błyszczące, czarne powierzchnie dobrze pasują do wielu nowoczesnych kuchni, ale mają jedną cechę praktyczną: mocno odbijają światło. Przez to łatwiej zauważyć na nich odciski palców, ślady po ściereczce, drobne smugi czy mikrozarysowania. Matowe wykończenie działa inaczej. Rozprasza refleksy, więc ślady użytkowania są zwykle mniej wyeksponowane.

Nie oznacza to, że zabrudzenia znikają same. Różnica polega raczej na tym, jak powierzchnia wygląda między jednym czyszczeniem a kolejnym.

Jak działa matowa powłoka SaphirMatt®?

SaphirMatt® to technologia powierzchni stosowana w wybranych płytach indukcyjnych Electrolux. Jej zadaniem jest nadanie płycie matowego charakteru oraz zwiększenie odporności na zarysowania w porównaniu ze standardową powierzchnią ceramiczną.

Według danych podawanych dla tej technologii powierzchnia SaphirMatt® jest cztery razy bardziej odporna na zarysowania niż standardowy materiał ceramiczny wykorzystywany w płytach grzewczych.

W codziennym użytkowaniu nie oznacza to pełnej niewrażliwości na uszkodzenia. Każda powierzchnia użytkowa może się zarysować, zwłaszcza gdy po płycie przesuwane są naczynia z zabrudzonym dnem albo gdy między garnkiem a płytą znajdują się drobiny soli, cukru czy piasku. Ryzyko zwiększają też szorstkie gąbki, ostre narzędzia i nieodpowiednie środki czyszczące.

SaphirMatt® została jednak zaprojektowana tak, aby lepiej znosić typowe obciążenia związane z gotowaniem, przesuwaniem naczyń i regularnym czyszczeniem.

Matowa powierzchnia ogranicza widoczność drobnych rys

Na płycie z wysokim połyskiem nawet niewielka rysa może być dobrze widoczna. Wynika to ze sposobu odbijania światła. Uszkodzone miejsce odbija je pod innym kątem niż reszta powierzchni, dlatego ślad staje się bardziej zauważalny.

Matowe wykończenie SaphirMatt® rozprasza refleksy. Dzięki temu drobne ślady codziennego użytkowania nie są tak mocno podkreślone wizualnie. Ma to znaczenie szczególnie w kuchniach otwartych na salon, gdzie płyta pozostaje widoczna także wtedy, gdy nie jest używana.

Warto rozróżnić dwie kwestie: odporność na zarysowania i widoczność zarysowań. Pierwsza dotyczy właściwości materiału. Druga – sposobu, w jaki powierzchnia odbija światło i jak oko odbiera drobne ślady. SaphirMatt® łączy oba te aspekty: zwiększoną odporność mechaniczną oraz matowy wygląd, który mniej eksponuje mikrozarysowania.

Odciski palców na płycie indukcyjnej są mniej widoczne na macie

Odciski palców pojawiają się najczęściej przy obsłudze panelu sterowania, przestawianiu naczyń, przecieraniu powierzchni albo odkładaniu akcesoriów kuchennych. To naturalny efekt kontaktu skóry z gładkim materiałem.

Na błyszczącej płycie ślady bywają widoczne niemal od razu, zwłaszcza przy bocznym oświetleniu lub świetle dziennym padającym z okna. Matowa powierzchnia SaphirMatt® ogranicza ten efekt, ponieważ nie tworzy tak wyraźnych odbić jak połysk. Powierzchnia może dzięki temu wyglądać bardziej jednolicie podczas gotowania, nawet jeśli panel jest często dotykany.

Nie zastępuje to regularnego czyszczenia. Pomaga jednak zmniejszyć wrażenie nieporządku między kolejnymi etapami pracy przy płycie.

Ceramiczna powierzchnia grzewcza a trwałość i pielęgnacja

Płyty indukcyjne zwykle wykorzystują materiał ceramiczny, ponieważ jest gładki, stabilny i łatwy do utrzymania w czystości. W rozwiązaniach takich jak SaphirMatt® ceramika zostaje uzupełniona specjalnym wykończeniem, które wpływa na wygląd i odporność powierzchni.

Powierzchnia płyty musi spełniać kilka zadań naraz. Powinna umożliwiać stabilne ustawienie naczyń, znosić zmiany temperatury, współpracować z czujnikami i panelem sterowania, a przy tym ułatwiać usuwanie zabrudzeń.

W praktyce oznacza to kontakt z różnymi naczyniami: małymi rondlami, dużymi patelniami, cięższymi garnkami czy brytfannami. Dno naczynia powinno być czyste, suche i równe. Zanieczyszczenia znajdujące się między garnkiem a płytą mogą działać jak materiał ścierny i zwiększać ryzyko powstania śladów.

Matowa powierzchnia nie zmienia zasady działania indukcji. Pole grzewcze nadal współpracuje z naczyniem przeznaczonym do indukcji, a ustawienia mocy odpowiadają za intensywność gotowania. Różnica dotyczy głównie wyglądu, odporności powierzchni i łatwiejszego utrzymania estetycznego efektu przy regularnym użytkowaniu.

Funkcja Bridge pomaga dopasować strefę grzania do większych naczyń

W wybranych płytach indukcyjnych Electrolux dostępna jest funkcja Bridge. Umożliwia ona połączenie dwóch sąsiadujących pól grzewczych w jedną większą strefę. Takie rozwiązanie przydaje się przy większych naczyniach, brytfannach, długich patelniach grillowych albo garnkach o niestandardowym kształcie dna.

Bridge nie jest technologią powierzchniową. To funkcja grzewcza, która dotyczy organizacji pól indukcyjnych i sposobu przekazywania mocy do naczynia. Po połączeniu stref płyta traktuje większy obszar jako jedną przestrzeń gotowania.

W praktyce funkcja Bridge wspiera kilka typowych sytuacji:

Gotowanie w większym naczyniu – połączone pola ułatwiają użycie długiej patelni lub dużego garnka o szerokim dnie.

– połączone pola ułatwiają użycie długiej patelni lub dużego garnka o szerokim dnie. Przygotowanie większej porcji – jedna większa strefa pomaga równomierniej ogrzewać składniki rozłożone na szerszej powierzchni.

– jedna większa strefa pomaga równomierniej ogrzewać składniki rozłożone na szerszej powierzchni. Prostsze zarządzanie mocą – jedno ustawienie może obejmować połączone pola.

– jedno ustawienie może obejmować połączone pola. Lepsze dopasowanie do naczyń niestandardowych – funkcja pomaga wtedy, gdy klasyczne, okrągłe pole jest zbyt małe.

Dzięki temu układ grzania można lepiej dopasować do naczynia i potrawy, zamiast ograniczać się wyłącznie do pojedynczych pól.

Czujniki SenseBoil® & Fry wspierają kontrolę gotowania i smażenia

W nowoczesnych płytach indukcyjnych ważną rolę pełnią czujniki. Ich zadaniem jest monitorowanie wybranych parametrów pracy urządzenia i wspieranie automatycznej regulacji mocy.

W wybranych rozwiązaniach Electrolux stosowane są czujniki SenseBoil® & Fry. Pomagają one kontrolować temperaturę oraz intensywność grzania podczas gotowania i smażenia.

SenseBoil® jest związany z kontrolą procesu gotowania wody. Rozwiązanie monitoruje zachowanie naczynia i pomaga ograniczać ryzyko wykipienia przez dostosowanie mocy w odpowiednim momencie. Ma to znaczenie między innymi przy gotowaniu makaronu, ziemniaków, ryżu czy warzyw, gdy zawartość garnka może szybko zwiększać objętość piany.

Funkcja Fry wspiera smażenie przez kontrolę temperatury na wybranym poziomie. Stabilniejsze warunki cieplne ułatwiają przygotowanie potraw wymagających przewidywalnego nagrzania patelni. Nie zastępuje to doboru odpowiedniego tłuszczu, naczynia ani obserwacji potrawy, ale pomaga utrzymać bardziej uporządkowany proces pracy.

W połączeniu z indukcją, która szybko reaguje na zmianę ustawień, czujniki wspierają dokładniejszą kontrolę obróbki cieplnej.

DirectTouch ułatwia zmianę mocy podczas gotowania

Sterowanie ma duży wpływ na wygodę używania płyty indukcyjnej. Rozwiązanie DirectTouch pozwala wybrać poziom mocy bezpośrednio na panelu sterowania. Nie trzeba wielokrotnie naciskać przycisków „plus” i „minus”, aby dojść do właściwego ustawienia.

W codziennym gotowaniu taka regulacja przydaje się na przykład po zagotowaniu wody, gdy moc trzeba szybko zmniejszyć, albo podczas krótkiego podsmażania składników, gdy potrzebne jest sprawne zwiększenie intensywności grzania.

Panel sterowania jest jednocześnie miejscem, na którym często pojawiają się odciski palców. Matowa powierzchnia SaphirMatt® pomaga ograniczać ich widoczność także w tej strefie, choć sama obsługa nadal odbywa się przez dotyk.

Funkcjonalność płyty warto więc rozpatrywać jako połączenie kilku elementów: powierzchni, pól grzewczych, czujników, sterowania i dodatkowych funkcji. Odporność na zarysowania wpływa na trwałość wizualną, ale pełny obraz użytkowania tworzy dopiero zestaw rozwiązań wspierających gotowanie.

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