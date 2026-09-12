Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2:1. Dwa gole Prekopa i fotel lidera Ekstraklasy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:23 pm• Górnik Zabrze, Ważne w mieście

Górnik Zabrze wygrał z Lechem Poznań 2:1 w sobotnim hicie PKO BP Ekstraklasy. Zabrzanie do przerwy przegrywali po bramce Allaha­yara Sayyadmanesha, ale w drugiej połowie losy spotkania odwrócił Erik Prekop. Rezerwowy napastnik zdobył dwa gole w ciągu kilku minut, a zwycięstwo pozwoliło Górnikowi objąć prowadzenie w ligowej tabeli.

Lech prowadził po błędzie zabrzańskiej defensywy

Spotkanie na Arenie Zabrze długo było wyrównane. Oba zespoły podeszły do meczu ostrożnie, a klarownych sytuacji bramkowych w pierwszej połowie nie było wiele.

Górnik próbował zagrozić bramce Mateusza Lisa m.in. po stałych fragmentach gry. Maksym Chłań uderzał z rzutu wolnego, a Rafał Janicki po jednym z dośrodkowań główkował ponad bramką.

Wynik otworzyli jednak goście. W 36. minucie po dośrodkowaniu Patrika Wålemarka interweniował Philipp Schulze. Bramkarz Górnika nie zdołał jednak skutecznie oddalić zagrożenia, a Allahyar Sayyadmanesh wykorzystał sytuację i strzałem głową dał Lechowi prowadzenie 1:0.

Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa.

Potrójna zmiana Gasparika odmieniła mecz

Po przerwie Lech miał momenty przewagi i próbował podwyższyć prowadzenie. Górnik długo nie potrafił znaleźć sposobu na defensywę mistrza Polski.

Po godzinie gry trener Michal Gasparik zdecydował się na potrójną zmianę. Na boisko weszli Erik Prekop, Yvan Ikia Dimi oraz Sondre Liseth, zastępując Janisa Antiste, Petera Federico i Paulo Bernardo.

Zmiany wyraźnie ożywiły grę zabrzan. Górnik zaczął szybciej operować piłką, częściej przedostawał się w okolice pola karnego i zmuszał obronę Lecha do coraz większego wysiłku.

Erik Prekop zdobył dwa gole i odwrócił wynik

Wyrównanie przyszło w 76. minucie. Po rozegraniu rzutu rożnego piłka ponownie trafiła w pole karne Lecha. Dośrodkowanie wykorzystał Erik Prekop, który z bliskiej odległości skierował futbolówkę do siatki.

Kilka minut później napastnik Górnika uderzył ponownie.

W 80. minucie Erik Janża dośrodkował z rzutu rożnego, a Prekop wygrał pojedynek w polu karnym i strzałem głową pokonał Mateusza Lisa. W ciągu kilku minut Górnik zmienił wynik z 0:1 na 2:1.

Lech próbował jeszcze odpowiedzieć, ale zabrzanie skutecznie bronili prowadzenia i nie pozwolili rywalom doprowadzić do remisu.

Górnik Zabrze został liderem Ekstraklasy

Stawką spotkania było nie tylko zwycięstwo nad aktualnym mistrzem Polski. Lech przyjechał na Roosevelta jako lider tabeli, a Górnik miał szansę przejąć pierwsze miejsce.

Zabrzanie wykorzystali tę okazję. Po zwycięstwie 2:1 Górnik Zabrze objął prowadzenie w PKO BP Ekstraklasie.

Dla Michala Gasparika było to pierwsze ligowe zwycięstwo nad Lechem. W poprzednim sezonie poznaniacy dwukrotnie pokonali Górnika w Ekstraklasie, a na początku obecnych rozgrywek byli także lepsi w meczu o Superpuchar Polski.

Bohaterem sobotniego spotkania został Prekop, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a po wejściu na boisko zdobył obie bramki dla gospodarzy.

Ponad 28 tysięcy kibiców oglądało hit przy Roosevelta

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Na trybunach Areny Zabrze zasiadło 28 007 widzów.

Górnik Zabrze – Lech Poznań 2:1 (0:1)

Bramki:

0:1 Allahyar Sayyadmanesh – 36. minuta

1:1 Erik Prekop – 76. minuta

2:1 Erik Prekop – 80. minuta

Żółte kartki: Kubicki, Sacek, Bernardo, Antiste, Prekop – Wålemark, Sayyadmanesh.

Mecz prowadził sędzia Wojciech Myć.

źródło: Dziennik Zachodni, Roosevelta81.pl, SE.pl, KKSLECH.com

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