Pogryzienie ochroniarza przez klientkę podczas aresztowania za kradzież

Zdarzenie miało miejsce około godziny 8.00 w sobotę. Funkcjonariusze z zabrzańskiej dwójki zostali wezwani do sklepu, gdzie ochroniarz zatrzymał kobietę podejrzaną o kradzież artykułów spożywczych o wartości przekraczającej 500 złotych. W momencie interwencji, 65-latka pokąsała pracownika ochrony, w celu utrzymania skradzionych rzeczy i ucieczki. Po przybyciu na miejsce policjanci przejęli sprawę i zabezpieczyli dowody. Sprawą zainteresował się także Wydział Kryminalny II Komisariatu Policji w Zabrzu.

Podczas sprawdzania policyjnych rejestrów okazało się, że 65-letnia kobieta była już wcześniej karana za kradzież, jednak był to jedynie wykroczenie. Tym razem odpowie za przestępstwo kradzieży rozbójniczej, co oznacza użycie przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia. Artykuł 281 kodeksu karnego przewiduje za takie przestępstwo karę pozbawienia wolności od roku do lat 10. Po przedstawieniu zarzutów, kobieta nie była w stanie wyjaśnić swojego zachowania i twierdziła, że nie pamięta całej sytuacji.

Niestety, incydent ten pokazuje, jak niebezpieczna może być praca osób odpowiedzialnych za ochronę sklepów i innych obiektów. Wymaga to od nich nie tylko sprytu i umiejętności, ale także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i narażenia na ryzyko własnego zdrowia.