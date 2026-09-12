Tragedia na stacji Zabrze Północ. 17-latek zginął potrącony przez pociąg towarowy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:12 pm• Ważne w mieście

Tragiczny wypadek na terenie stacji kolejowej Zabrze Północ. W środę, 9 września, 17-letni chłopak został potrącony przez pociąg towarowy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo prowadzonej reanimacji życia nastolatka nie udało się uratować.

17-latek przebiegał przez tory na stacji Zabrze Północ

Do zdarzenia doszło 9 września, krótko przed godz. 20.00, w rejonie stacji PKP Zabrze Północ.

Według wstępnych ustaleń policji 17-latek znajdował się w rejonie torowiska i przebiegał przez tory w miejscu niedozwolonym. W tym czasie nadjeżdżał pociąg towarowy.

Jak przekazał mediom asp. Sebastian Bijok, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, nastolatek nie zauważył nadjeżdżającego składu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika również, że chłopak prawdopodobnie spieszył się, aby zdążyć na kolejny pociąg.

W pobliżu miały znajdować się jeszcze dwie osoby towarzyszące 17-latkowi.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Po potrąceniu na miejsce skierowano służby ratunkowe. Wezwany został również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy podjęli reanimację nastolatka, jednak odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne. Życia 17-latka nie udało się uratować.

Policja poinformowała, że maszynista pociągu towarowego został przebadany na obecność alkoholu. Był trzeźwy.

Policja wstępnie wykluczyła próbę samobójczą

Pierwsze ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że doszło do tragicznego wypadku. Policja na obecnym etapie wykluczyła, aby zdarzenie było próbą odebrania sobie życia przez nastolatka.

Po wypadku teren został zabezpieczony. Na miejscu pracowali policjanci i technik kryminalistyki, a czynności prowadzono pod nadzorem prokuratora.

Stacja Zabrze Północ została czasowo wyłączona z ruchu. Służby zabezpieczały ślady i materiały potrzebne do dokładnego odtworzenia przebiegu wypadku.

Szczegółowe okoliczności śmierci 17-latka będą wyjaśniane w prowadzonym postępowaniu.

źródło: Dziennik Zachodni, Eska Śląsk, TVP3 Katowice, Onet, WP Wiadomości

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