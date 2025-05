Mieszkanka straciła 1800 zł przez BLIK – Oszuści podszywają się pod pracowników banków

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:03 pm• Ważne w mieście

Zabrzańscy policjanci apelują o ostrożność! Coraz częściej dochodzi do telefonicznych prób wyłudzenia pieniędzy, w których przestępcy podają się za konsultantów bankowych. Jedna z mieszkanek Zabrza straciła w ten sposób 1800 złotych.

Fałszywy konsultant i utracone oszczędności – oszuści znów uderzają

W ostatnim czasie w Zabrzu ponownie nasiliły się przypadki oszustw metodą „na pracownika banku”. Ofiary kontaktowane są telefonicznie przez osoby podszywające się pod bankowych konsultantów, którzy przekonują, że na koncie doszło do próby włamania lub podejrzanych transakcji. W rzeczywistości to jednak przestępcy – ich celem jest wyłudzenie danych logowania, kodów autoryzacyjnych lub skłonienie do przelania środków na „bezpieczne konto”.

Tak właśnie doszło do zdarzenia, w którym mieszkanka Zabrza, ufając rzekomemu konsultantowi, przekazała kod BLIK. W rezultacie straciła 1800 złotych.

Przestępczy scenariusz – jak działają oszuści?

Fałszywa pomoc, prawdziwa strata

Przebieg oszustwa zazwyczaj wygląda podobnie: rozmówca informuje o zagrożeniu dla konta bankowego, sugerując natychmiastowe działania – często są one połączone z przelewem na „zabezpieczone konto” lub udostępnieniem kodu BLIK. Czasem rozmówca przedstawia się jako funkcjonariusz policji współpracujący z bankiem, co ma na celu wzbudzenie dodatkowego zaufania.

Takie działania to celowe manipulacje, których jedynym celem jest kradzież środków finansowych z konta ofiary.

Policja ostrzega: nie daj się oszukać

Tego prawdziwy bank nigdy nie zrobi

Zabrzańscy policjanci przypominają:

Pracownicy banków nigdy nie proszą telefonicznie o dane do logowania , numery kont, hasła czy kody BLIK.

Nie proszą też o instalowanie żadnego oprogramowania do zdalnej obsługi – jeśli taka prośba się pojawi, mamy do czynienia z próbą oszustwa.

Konsultanci nie podają numerów kont do przelania pieniędzy , nawet w sytuacjach rzekomego zagrożenia.

Prawdziwy przedstawiciel banku nigdy nie zleci Ci żadnej transakcji ani nie będzie wymuszał szybkiej decyzji pod presją czasu.

Jak chronić się przed oszustami?

Proste zasady bezpieczeństwa

Aby uniknąć utraty środków, warto stosować się do kilku zasad:

Zachowuj zdrowy rozsądek przy każdej próbie kontaktu telefonicznego dotyczącej pieniędzy.

Nigdy nie instaluj aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia na prośbę rzekomego konsultanta.

Nie podawaj danych do logowania, kodów autoryzacyjnych ani kodów BLIK przez telefon.

W razie wątpliwości zakończ połączenie i samodzielnie skontaktuj się z oficjalną infolinią banku – to najbezpieczniejsza droga weryfikacji.

Bądź czujny – oszuści stale modyfikują swoje metody

Współczesne oszustwa telefoniczne to często dobrze zorganizowane działania, wykorzystujące socjotechnikę i technologię do wzbudzenia zaufania. Przestępcy potrafią podszyć się pod numer banku, stosować profesjonalny język i wywierać presję.

Dlatego warto zachować czujność i nigdy nie działać impulsywnie pod wpływem telefonu. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia – zgłoś sprawę na policję.

źródło: Policja Zabrze

Visited 5 times, 1 visit(s) today