Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki czujności ochroniarza – miał blisko 2 promile alkoholu

Policjanci z Zabrza zatrzymali 44-letniego kierowcę, który w stanie nietrzeźwości próbował odjechać z parkingu centrum handlowego. Szybkiej reakcji pracownika ochrony zawdzięczamy, że nie doszło do tragedii – mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Reakcja ochrony zapobiegła potencjalnej tragedii

Do zdarzenia doszło 6 maja po godzinie 14:25. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu otrzymał zgłoszenie od pracownika ochrony jednego z centrów handlowych przy ulicy Szkubacza. Czujny ochroniarz zauważył mężczyznę, który chwiejnym krokiem zmierzał w kierunku zaparkowanego samochodu. Jego zachowanie wzbudziło poważne podejrzenia co do stanu trzeźwości.

Jak się okazało, reakcja ochrony była w pełni uzasadniona. Mężczyzna próbował odjechać autem mimo widocznego upojenia alkoholowego. Ochroniarz natychmiast zareagował, uniemożliwiając mu wejście do pojazdu i zawiadomił policję.

Interwencja policji i badanie alkomatem

Blisko 2 promile alkoholu w organizmie

Na miejsce został skierowany patrol policji, który zastał 44-letniego mieszkańca Gliwic. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że mężczyzna miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Potwierdziło to, że kierowanie przez niego pojazdem stanowiłoby poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego pojazd zabezpieczony. Obecnie trwają czynności przygotowawcze do postawienia mu zarzutów.

Surowe konsekwencje prawne

Grozi mu kara do 3 lat więzienia

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Dodatkowo, sąd może orzec obowiązek wpłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Sprawa nieodpowiedzialnego 44-latka wkrótce trafi na wokandę – o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja apeluje: reagujmy, gdy widzimy zagrożenie

Zabrzańscy policjanci podkreślają, że czujność osób postronnych może uratować życie. Postawa pracownika ochrony zasługuje na szczególne uznanie – dzięki jego szybkiej interwencji udało się zapobiec potencjalnie tragicznym skutkom nieodpowiedzialnego zachowania nietrzeźwego kierowcy.

Jeśli widzisz osobę, która wsiada do pojazdu pod wpływem alkoholu – nie wahaj się reagować. Jeden telefon może uratować ludzkie życie.

źródło: Policja Zabrze