Mostostal Zabrze podał wstępne wyniki. 5,6 mln zł zysku w drugim kwartale i portfel zleceń przekraczający 1,2 mld zł

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:30 pm• Biznes

Mostostal Zabrze przedstawił wstępne dane finansowe za II kwartał oraz pierwsze półrocze 2026 roku. Grupa wypracowała w drugim kwartale 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 318 mln zł przychodów ze sprzedaży. Po sześciu miesiącach roku zysk netto wyniósł natomiast 13,9 mln zł. Istotna pozostaje również wartość portfela zamówień – na koniec sierpnia backlog grupy sięgał 1,261 mld zł, a po uwzględnieniu szacowanej wartości kontraktów do podpisania na podstawie aktualnych ofert potencjalny portfel przekraczał 1,648 mld zł.

Mostostal Zabrze przekazał inwestorom wstępne informacje dotyczące rezultatów osiągniętych w drugim kwartale 2026 roku. Na pełne i ostateczne dane trzeba jeszcze poczekać – ich publikację zaplanowano na 10 września.

Przedstawione liczby pozwalają jednak już teraz przyjrzeć się sytuacji grupy zarówno pod względem bieżących wyników, jak i wartości zakontraktowanych prac, które mają być realizowane w kolejnych okresach.

Mostostal Zabrze z 5,6 mln zł zysku netto w II kwartale 2026 roku

Według wstępnych danych w okresie od kwietnia do czerwca 2026 roku skonsolidowany zysk netto Mostostalu Zabrze wyniósł 5,6 mln zł.

Grupa osiągnęła w tym okresie 318 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie wynik brutto za drugi kwartał ukształtował się na poziomie 8 mln zł.

Są to na razie dane wstępne. Ostateczny obraz wyników finansowych ma zostać przedstawiony wraz z publikacją raportu zaplanowaną na 10 września 2026 roku.

Pierwsze półrocze: 634 mln zł przychodów

Mostostal Zabrze podał również wstępne rezultaty obejmujące całe pierwsze sześć miesięcy 2026 roku.

W tym okresie grupa osiągnęła 634 mln zł przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 13,9 mln zł, natomiast wynik brutto osiągnął poziom 23,5 mln zł.

Dane za pierwsze półrocze pokazują jednocześnie, że na pierwszy kwartał przypadało około 316 mln zł przychodów oraz 8,3 mln zł zysku netto – wynika to z różnicy pomiędzy przedstawionymi wartościami półrocznymi a wynikami drugiego kwartału.

Ponad 1,26 mld zł w portfelu zamówień Mostostalu Zabrze

Obok bieżących wyników finansowych istotną informacją jest wielkość backlogu, czyli wartości zakontraktowanych robót pozostających do wykonania w kolejnych okresach.

Na koniec sierpnia 2026 roku backlog Grupy Mostostal Zabrze wynosił 1 261,3 mln zł, a więc ponad 1,26 mld zł.

Nie jest to jednak całość potencjalnych zamówień, o które obecnie zabiega grupa.

Z ofertami potencjalny portfel sięga blisko 1,65 mld zł

Szacowana wartość kontraktów, które mogą zostać podpisane na podstawie aktualnych ofert, wynosiła dodatkowo 387,1 mln zł.

Po połączeniu obu wartości otrzymujemy 1 648,4 mln zł, czyli blisko 1,65 mld zł.

Warto przy tym rozróżnić te dwie kategorie. Backlog na poziomie 1,261 mld zł obejmuje zakontraktowane roboty przeznaczone do realizacji w kolejnych okresach. Kwota 387,1 mln zł dotyczy natomiast szacowanej wartości kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty. Nie należy więc traktować całych 1,648 mld zł jako już zakontraktowanych prac.

Mostostal Zabrze działa w wielu sektorach przemysłu

Grupa Mostostal Zabrze prowadzi działalność w szeregu wyspecjalizowanych segmentów budownictwa i przemysłu.

Spółka realizuje inwestycje między innymi dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego oraz energetycznego. Jej działalność obejmuje również budownictwo związane z ochroną środowiska, infrastrukturą komunikacyjną oraz obiektami użyteczności publicznej.

Ważną częścią działalności jest ponadto produkcja i montaż konstrukcji stalowych. Mostostal Zabrze wykonuje również specjalistyczne prace montażowe dla sektora energetycznego.

Tak zróżnicowany profil działalności sprawia, że kondycja grupy związana jest z inwestycjami realizowanymi w kilku dużych sektorach gospodarki.

W 2025 roku przychody przekroczyły 1,2 mld zł

Punktem odniesienia dla tegorocznych rezultatów może być skala działalności Mostostalu Zabrze w poprzednim roku. W całym 2025 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy osiągnęły 1,22 mld zł.

Po pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku przychody wynoszą natomiast 634 mln zł. Na tym etapie roku grupa przekroczyła więc połowę wartości sprzedaży osiągniętej w całym poprzednim roku.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że podobne tempo utrzyma się w następnych kwartałach. W przypadku przedsiębiorstw realizujących duże projekty budowlane i przemysłowe wysokość przychodów może być uzależniona między innymi od harmonogramów i etapów realizacji poszczególnych kontraktów.

Ostateczne wyniki Mostostalu Zabrze już 10 września

Przekazane obecnie wartości mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki finansowe Mostostalu Zabrze mają zostać opublikowane 10 września 2026 roku.

Na podstawie dotychczas przedstawionych danych grupa zamknęła II kwartał z 318 mln zł przychodów i 5,6 mln zł zysku netto. W całym pierwszym półroczu sprzedaż osiągnęła 634 mln zł, a zysk netto 13,9 mln zł.

Z punktu widzenia kolejnych miesięcy istotny będzie również portfel zamówień. Na koniec sierpnia zakontraktowane prace miały wartość ponad 1,26 mld zł, a razem z szacowanymi kontraktami wynikającymi z aktualnych ofert wartość ta sięgała około 1,65 mld zł.

Pełne dane finansowe pozwolą dokładniej ocenić rezultaty osiągnięte przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych spółek związanych z Zabrzem.

źródło: StockWatch

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