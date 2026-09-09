Zabrzańska drogówka zatrzymała trzech nietrzeźwych. Jechali rowerami i hulajnogą elektryczną

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:21 pm• Ważne w mieście

Trzech nietrzeźwych kierujących zatrzymali w niedzielę policjanci zabrzańskiej drogówki. Kontrole dotyczyły dwóch rowerzystów oraz mężczyzny poruszającego się hulajnogą elektryczną. Rekordzista miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policja przypomina, że alkohol i poruszanie się po drogach to niebezpieczne połączenie – niezależnie od tego, czy kierujący korzysta z samochodu, roweru czy hulajnogi.

Niedzielne działania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zakończyły się zatrzymaniem trzech osób, które zdecydowały się poruszać po drogach po spożyciu alkoholu. W każdym przypadku przeprowadzone przez mundurowych badanie potwierdziło nietrzeźwość.

Dwóch kontrolowanych mężczyzn jechało rowerami. Trzeci korzystał z hulajnogi elektrycznej. Wszyscy ponieśli odpowiedzialność za popełnione wykroczenia.

Rowerzysta zatrzymany na ul. Gawrona. Miał 1,5 promila

Pierwsza z opisanych przez zabrzańską policję kontroli miała miejsce o godz. 11:10 na ulicy Gawrona. Mundurowi zatrzymali tam do kontroli rowerzystę.

53-letni mieszkaniec Gliwic został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Wynik wskazał 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Jazda zakończyła się dla mężczyzny konsekwencjami finansowymi. Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2500 złotych.

Nietrzeźwy rowerzysta wpadł również na ul. Wolności

Nie był to jedyny rowerzysta zatrzymany tego dnia przez funkcjonariuszy zabrzańskiej drogówki. Kolejna kontrola została przeprowadzona na jednej z głównych arterii miasta – ulicy Wolności.

Tym razem policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca Zabrza, który również poruszał się rowerem.

Przeprowadzone badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Podobnie jak w przypadku pierwszego zatrzymanego, jego zachowanie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie.

Ponad 1,2 promila i jazda hulajnogą elektryczną

Trzecia niedzielna interwencja dotyczyła kierującego hulajnogą elektryczną. Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Gliwic.

Także w tym przypadku badanie stanu trzeźwości nie pozostawiło wątpliwości. Mężczyzna miał w organizmie ponad 1,2 promila alkoholu.

Za jazdę hulajnogą elektryczną w takim stanie został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych.

Łącznie podczas opisanych przez policję niedzielnych kontroli zatrzymano więc dwóch rowerzystów w wieku 53 i 33 lat oraz 41-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej.

Alkohol na rowerze i hulajnodze to realne zagrożenie

Policjanci zwracają uwagę, że problem nietrzeźwości na drogach nie dotyczy wyłącznie kierowców samochodów. Osoba poruszająca się rowerem czy hulajnogą elektryczną również uczestniczy w ruchu drogowym, a po alkoholu może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych osób.

Alkohol negatywnie wpływa na zdolność prawidłowej oceny sytuacji na drodze. Zaburza również koordynację ruchową i wydłuża czas reakcji. W przypadku roweru czy hulajnogi, gdzie utrzymanie równowagi i możliwość szybkiego zareagowania na przeszkodę mają szczególne znaczenie, może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Nietrzeźwy kierujący może później zauważyć pieszego, samochód, sygnalizację czy inną przeszkodę. Może mieć również trudności z właściwą oceną odległości oraz bezpiecznym wykonaniem manewru.

Zabrzańska drogówka zapowiada kolejne kontrole

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu podkreślają, że stanowczo reagują na przypadki poruszania się po drogach pod wpływem alkoholu.

Policjanci zapowiadają dalsze kontrole uczestników ruchu oraz konsekwentne eliminowanie z dróg osób, które swoim zachowaniem mogą stanowić niebezpieczeństwo.

Niedzielne interwencje pokazują jednocześnie, że kontrolą mogą zostać objęci nie tylko kierowcy samochodów. Przepisy oraz zasady bezpieczeństwa dotyczą również osób wybierających rowery i hulajnogi elektryczne.

W opisanych przypadkach wyniki badań wynosiły 1,5 promila, ponad promil oraz ponad 1,2 promila alkoholu. Każdy z trzech mężczyzn poniósł odpowiedzialność za swoje zachowanie.

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek. Po spożyciu alkoholu należy zrezygnować z kierowania pojazdem – również wtedy, gdy zamiast samochodu planujemy skorzystać z roweru lub hulajnogi elektrycznej.

źródło: Policja Zabrze

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