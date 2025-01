Nowy rok, nowy Ty, nowy zapach – poznaj top 3 najciekawszych perfum na 2025 rok!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:39 pm• Ciekawostki

~ artykuł sponsorowany

Stało się – po nocy pełnej zabawy, muzyki, fajerwerków i szampana nadszedł nowy etap, czyli 2025 rok. Wielu z nas zapewne wkracza w niego z listą postanowień, nowych nadziei i motywacji. Bardzo dobrze – nowy rok to idealny moment na wprowadzenie w swoim życiu znaczących zmian. A co powiesz na to, by tym zmianom towarzyszył także całkiem nowy, energetyzujący do działania zapach? Poniżej przedstawiamy propozycję trzech niesamowitych kompozycji, które mogą stać się Twoimi ulubionymi w nadchodzącym czasie.

Wulkaniczna siła i potęga, czyli zapach Sturo

Wulkany kojarzą nam się zwykle z potęgą i majestatem, ale także grozą oraz swego rodzaju pięknem. Potrafią wzbudzić zarówno zachwyt, jak i respekt. Z takimi właśnie doznaniami wiąże się jedna z linii zapachów rodzeństwa Terenzi, zajmującego się komponowaniem niepowtarzalnych zapachów niszowych. Kolekcja Vulcani, jak sama nazwa wskazuje, czerpie inspirację z niesamowitości wulkanów i ich niezwykłych historii.

Zapach pochodzący z tej linii, a mianowicie Sturo Tiziana Terenzi, jest świetną propozycją dla osób nieidących na kompromisy, odważnych i twardo stąpających po ziemi. Otwiera się zachwycającymi nutami szafranu i cytrusów, po czym ukazuje swoją siłę w akordach skóry, ambry i wulkanicznego kamienia. U podstaw zaś czarują brzoza, oud i sycylijski tytoń.

W Sturo kryje się moc i majestat, a jednocześnie siła życia oraz orzeźwienie. To idealny wybór na nadchodzący nowy rok, w którym chcemy chwytać wszystkie szanse i spełniać każdy plan. Ten zapach będzie dotrzymywał w tym kroku.

Słodycz pasji i odwagi wyboru – Hamartia

Nowe zazwyczaj jest nieznane i budzi w nas różne emocje – od strachu przed niewiadomą po radość z nadchodzących szans. To moment, w którym możemy się wykazać, zmienić coś i przekierować wydarzenia na inny tor. Choć czasem może to być trudne i wymagać podejmowania nieoczywistych decyzji, będzie z pewnością satysfakcjonujące i przyjemne.

Kolejnym idealnym wyborem zapachu, który będzie świetnym kompanem podczas wychodzenia poza utarte schematy, jest kompozycja Harmatia od V Canto. Na początek raczy nas bergamotką połączoną z przyprawami, kawą i czekoladą, by za chwilę roztoczyć woń paczuli i słodkich wanilii oraz karmelu. Na koniec można wyczuć także aromat drewna, fasoli tonki i piżma.

Harmatia będzie świetnym zapachem dla osób otwartych, szukających nieoczywistych rozwiązań i oczekujących od życia czegoś więcej.

Harmonia spokoju i przyjemność relaksu, czyli Deriva

Choć przez większość czasu zależy nam na tym, by kontrolować wszystko, co dzieje się wokół, czasami warto oddać bieg wydarzeń w ręce losu. Nie jest to łatwe, jednak może okazać się zbawienne dla naszego spokoju i równowagi emocjonalnej. Nowy rok może być więc okazją do dawania sobie czasu na przyjemny odpoczynek, bez obaw, lęku i potrzeby ciągłego kontrolowania.

Idealnym tego towarzyszem będzie ostatni z zaproponowanych przez nas zapachów, a mianowicie Deriva marki Tiziana Terenzi. Nazwa tej kompozycji nawiązuje do niekontrolowanego dryfowania po wodzie, oddania się sile wody i wiatru. Zapach otwiera orzeźwiające połączenie cytrusów, ananasa i kardamonu. W sercu kryją się różowy pieprz, malina i geranium, zaś w nutach bazy odszukać można wanilię, drzewo sandałowe i różane.

Deriva to kompozycja pełna słodyczy, idealna dla osób szukających życiowego ukojenia, dążących do osiągnięcia równowagi i potrzebujących odżywczego relaksu.

Zapachy na nowy rok powinny być inspirujące, dodające energii, a czasami także wyciszające, pozwalające osiągnąć upragniony balans. Znajdź swój idealny zapach i odkryj swoje nowe oblicze w 2025 roku!

