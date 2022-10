Od czego zacząć założenie ogrodu?

Już za chwilę wprowadzisz się do wymarzonego domu. Ostatnie meble wybrane, dodatki wypełniają wirtualne koszyki. Pora zatem zająć się ogrodem. Jak przygotować przestrzeń do sadzenia roślin? Jaką metodę pielęgnacji wybrać? Czy można mieszać style? Oto poradnik dla początkujących ogrodników!

Jaki styl ogrodu wybrać?

To zależy od Ciebie! Architekci krajobrazu proponują różne rozwiązania – niemal z każdego zakątka świata. Ogród to wyjątkowa wizytówka, która będzie witać gości przybyłych do nowego domu. Przede wszystkim to Ty będziesz spędzać w nim wiele czasu – i podczas wypoczynku, i podczas pielęgnacji roślin. Warto więc połączyć trendy z własnymi upodobaniami i możliwościami a także ukształtowaniem terenu.

Projekt idealny – po czym poznać, że to ogród dla Ciebie?

Z ogrodami, podobnie jak z domami – możemy je oddać pod kontrolę architektów. Przeglądając katalogi i propozycje specjalistów, poznajesz wiele stylów. Jedne podobają Ci się bardziej, inne mniej. Ten aktualnie modny jest w tej drugiej grupie? Nie przejmuj się tym! Ogród musi pasować przede wszystkim do Twoich upodobań i do stylu, w jakim wybudowany jest dom. Planowanie ogrodu warto więc przeprowadzać z dala od opinii osób postronnych.

Jeden czy kilka – o wybór stylów jest pytanie!

Każdy styl ogrodowy ma kilka wyznaczników. Zestawione ze sobą gatunki roślin, bardziej lub mniej okazałe dodatki architektoniczny – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat przydomowej przestrzeni. Czy można zatem mieszać style? Zdecydowanie tak. Należy to jednak robić z wyczuciem i wiedzą. Estetyka to jedno – warto wiedzieć, które kwiaty można sadzić obok siebie, a którym trzeba dać więcej przestrzeni. Ważne też są aspekty pielęgnacyjne. Jeśli większość dnia spędzasz poza domem, a grzebanie w ziemi jest ostatnim, o czym marzysz w dzień wolny od pracy, kiepskim pomysłem będzie inwestycja w wymagające rośliny. Porada u specjalisty z zakresu ogrodnictwa na pewno pozwoli uniknąć błędu.

Ukształtowanie działki a urządzanie ogrodu

Czas, który możemy poświęcić na pielęgnację; upodobania wśród ogrodowych stylów – to tylko dwa wyznaczniki, które należy wziąć pod uwagę, planując zagospodarowanie przestrzeni wokół domu. Na pewno nie warto tego robić w oderwaniu od terenu, na którym znajduje się posiadłość. Płaski, spadzisty, a może pofałdowany? Zwróć uwagę na to, jaki jest Twój teren! Powierzchnia gruntu musi bowiem pasować do projektu ogrodu. Jeśli będzie inna niż ta na planie, czekają Cię zmiany ukształtowania działki. Wiele z nich da się wykonać bez problemu i ponoszenia wysokich kosztów, dlatego nie ze wszystkich założeń projektu architekta lub własnego trzeba będzie od razu rezygnować.

Teren idealnie pasuje do planów? Świetnie, jednak nie oznacza to zwolnienia z przygotowania gruntu do założenia ogrodu. Co musisz zrobić? O tym piszemy poniżej!

Przygotowanie terenu pod założenie ogrodu

Nawet jeśli ogrodowe inspiracje, które próbujesz odzwierciedlić w swoim ogrodzie, przewidują płaski teren, to kilka prac przygotowawczych będziesz musiał wykonać. Trzeba wyrównać wszelkie nierówności, załatać ewentualne dziury w ziemi i uformować spadki, by przygotować przestrzeń dla wody opadowej. Działka – zanim zostanie założony na niej ogród, musi być bezwzględnie posprzątana. Na terenie przyszłego ogrodu nie może więc być śladu po niedawno zakończonej budowie lub remoncie domu. Trzeba usunąć też chwasty i samosiejki, które nie będą pasować do projektu idealnego. Co z drzewami? Nie wszystkie można wyciąć na własną rękę – w niektórych przypadkach konieczna jest zgoda lokalnych władz.

Niezależnie od stylu wybierz automatyczne nawadnianie ogrodów

Styl, w jakim zaprojektujesz i urządzisz swój przydomowy ogród wybrany? Zatem, zanim rozpoczniesz sadzenie trawy, drzew, krzewów i kwiatów, pomyśl o ich pielęgnacji. Automatyczne nawadnianie ogrodów to nie tylko oszczędność czasu i wygoda podczas krótszych lub dłuższych nieobecności. To także oszczędność pieniędzy przy zachowaniu właściwych, kontrolowanych przez system proporcji nawadniania. Poznaj dostępne możliwości i ciesz się regularnie podlewanym ogrodem.